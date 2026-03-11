Con la llegada de la Declaración Anual 2026, millones de contribuyentes en México comienzan a preparar su trámite ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); en medio de este proceso, una de las dudas más frecuentes es si será necesario contar con la CURP biométrica para presentar la declaración de impuestos. Aquí te contamos lo que se sabe al respecto.

A unas cuantas semanas de que las personas físicas deban presentar su declaración anual, algunos mexicanos ya se preguntan si para hacer dicho trámite será necesaria la CURP con datos biométricos, debido a que en varios estados del país, dependencias y empresas ya la solicitan como requisito.

¿La CURP biométrica es obligatoria para presentar la Declaración Anual 2026?

Hasta el momento, la autoridad fiscal no solicita la CURP biométrica como requisito obligatorio para realizar el trámite correspondiente al ejercicio fiscal 2025 (el cual personas físicas deberán presentar durante abril de 2026).

Por ahora el proceso seguirá funcionando con los mismos mecanismos que se han utilizado en años anteriores. Por lo tanto, quienes deban cumplir con esta obligación fiscal no necesitan tramitar la nueva CURP biométrica.

Requisitos para presentar la Declaración Anual

Los contribuyentes deben contar con algunos datos básicos para completar el trámite en línea:

RFC

Contraseña del SAT o e.firma

Información sobre ingresos, deducciones y facturas del año fiscal

Cuenta CLABE bancaria, en caso de solicitar devolución de impuestos

Fechas para presentar la Declaración Anual 2026

Aún falta la confirmación por parte de las autoridades, pero de manera general, el calendario fiscal establece que las personas físicas deberán presentar su declaración del 1 al 30 de abril de 2026, reportando los ingresos obtenidos durante 2025.

En el caso de las empresas o personas morales, el plazo para cumplir con esta obligación es durante el mes de marzo.

¿Qué es la CURP biométrica?

La CURP biométrica es una nueva versión de la Clave Única de Registro de Población que incluirá datos de identificación más avanzados, como huellas dactilares, fotografía digital, escaneo de iris y firma electrónica.