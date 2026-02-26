¿Ya tienes tu CURP biométrica? Si todavía no, quizás es momento de que vayas pensando en sacarla ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la pedirá como requisito para realizar algunos de sus trámites más importantes. ¿Para cuáles? Entérate de esta información y ve tomando tus precauciones.

Hace unos meses las autoridades anunciaron que la CURP biométrica sería el documento de identificación nacional ya que además de contar con la información personal de la CURP tradicional, se le incluiría rasgos atribuibles a una sola persona, como huellas digitales, iris y fotografía del rostro.

Aunque señalaron que de momento la CURP con datos biométricos no es obligatoria, si podría ser solicitada por algunas dependencias y empresas esto con la finalidad de verificar la identidad de la persona. En este caso, el IMSS se suma a los lugares que solicitarán la nueva CURP, con la finalidad de optimizar sus procesos.

Dicha medida quedó establecida en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se indicó que la disposición fue acordada junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. “Artículo 1.- Quien solicite de forma presencial alguno de los trámites materia del presente Acuerdo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá identificarse mediante la CURP con datos biométricos o identificación oficial vigente con fotografía”, menciona el documento, publicado el 24 de febrero de 2026.

¿Qué trámites del IMSS pedirán CURP biométrica 2026?

Aunque el IMSS aún no informa de manera exacta cuáles son los trámites en los que pedirá CURP biométrica, se espera que sean en los siguientes:

-Alta Patronal o inscripción de una empresa en el seguro de riesgos de trabajo.

-Asignación o cancelación del Registro Patronal Único (RPU).

-Avisos de movimientos de trabajadores (como altas o bajas) de forma física en la subdelegación.

¿Cuándo entra en vigor la CURP biométrica en el IMSS?

De acuerdo con lo establecido en la ley, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación entra en vigor 15 días después, es decir, a mediados de marzo.

¿A partir de cuándo pedirá el IMSS la CURP biométrica?

Es importante mencionar que el IMSS precisó que “en tanto no se implemente la CURP con datos biométricos, se continuará presentando identificación oficial vigente con fotografía, una vez implementada será el único medio nacional de identificación oficial, conforme con lo señalado en el artículo 91 Bis de la Ley General de Población”.