La Secretaría de Gobernación (SEGOB) compartió detalles importantes sobre la CURP biométrica 2026: entre la información que reveló está la edad confirmada que debe tener el solicitante para sacar la nueva CURP con fotografía, huellas dactilares e iris. ¿Cuántos años debes tener para obtener el documento? Entérate y prepárate para ir por el tuya.

La CURP Biométrica 2026 se ha convertido en uno de los trámites más consultados en los primeros meses del año, especialmente por la incorporación de datos como huellas digitales y fotografía del rostro completo. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes es sobre si existe una edad mínima para hacer el trámite.

Recordemos que la Clave Única de Registro de Población (CURP) es el documento que permite identificar oficialmente a cada ciudadano en México; en su nueva versión biométrica, además de los datos tradicionales, incluye la toma de huellas digitales, fotografía, firma electrónica y firma digital.

¿Cuál es la edad mínima para tramitar la CURP Biométrica 2026?

De acuerdo con lineamientos difundidos por la SEGOB, la edad mínima para realizar la captura biométrica completa (huellas y fotografía) es a partir de los 5 años. ”Desde los 5 años cumplidos se podrán tomar huellas digitales y fotografía del rostro e iris", señaló la dependencia.

¿Y los menores de cinco años deben tener CURP biométrica?

Con base en la SEGOB, “en menores de 5 años solo se tomará fotografía del rostro e iris, ya que sus huellas aún no están definidas".

La autoridad hizo un llamado a los padres de familia para proteger la identidad de los niños y las niñas desde temprana edad. De igual forma, enfatizaron que el registro es voluntario, gratuito y gradual.

Requisitos para el registro de datos biométricos en menores de edad

Para realizar el registro, es necesario contar con:

CURP certificada de la niña, niño o adolescente

Identificación oficial con foto del padre, madre o tutor .

. CURP certificada de la madre, padre o tutor.

Es importante que que sepas que el registro de los menores deberá estar ligado a la CURP de la madre, padre o tutor responsable, por lo que los padres tendrían que contar con su CURP biométrica.

Recuerda: a partir de los 5 años puedes registrar tus datos biométricos para tramitar tu #CURPBiométrica. 🧒👧



👉 El registro es voluntario, gratuito y gradual.



🌐 Más información en https://t.co/FhkVXPmt36 pic.twitter.com/VYc36l6tpH — Gobernación (@SEGOB_mx) February 11, 2026

¿En dónde puedo tramitar la CURP biométrica?

El registro se realiza en:

-Oficinas del Registro Civil y del Registro Nacional de Población (RENAPO).

Te recomendamos verificar si en tu estado ya está disponible el servicio y si se requiere cita previa.