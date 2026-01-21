Si vives en el Estado de México y quieres sacar tu CURP biométrica, conoce todo lo que tienes que saber sobre este trámite: checa cuáles son los documentos que debes llevar, cómo es el proceso de toma de datos biométricos y los módulos en los que se obtiene este documento digital gratis en dicha entidad. ¡Revisa los detalles!

Este año ya puedes hacer tu trámite de la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos de manera totalmente gratuita en los módulos habilitados por el Registro Nacional de Población (RENAPO) y el gobierno estatal; este documento se perfila como la principal identificación digital a nivel nacional para el 2026.

Recuerda que la CURP biométrica incorpora elementos como la huella dactilar, el iris y la fotografía facial, lo que garantiza una mayor seguridad y certeza en la identidad de los ciudadanos, facilitando diversos trámites y servicios.

¿Dónde tramitar la CURP biométrica en el Estado de México?

Hay varios módulos del RENAPO y del Registro Civil en el Estado de México; algunos de estos están ubicados en:

TOLUCA: Hernández Cházaro núm. 808, col. Ocho Cedros, C.P 50170.

ACAMBAY: Plaza Hidalgo núm. 1, col. Centro, C.P. 503000.

ACAMBAY: La Loma s/n, col. Centro, C.P. 50355.

ACOLMAN: Calzada de los agustinos s/n, col. Acolman de Nezahualcóyotl, C.P. 55870.

ACULCO: Plaza de la Constitución núm. 1, col. Centro, Aculco, México, C.P. 50360.

AMATEPEC: Av. Miguel Hidalgo, Centro, C.P. 51500.

AMECAMECA: Plaza de la Constitución núm. 1, Centro, C.P. 56900.

AMECAMECA: Plaza de la Constitución núm. 1, col. Centro, C.P. 56900.

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA: Blvd. Adolfo López Mateos 91, pb 7, El Potrero, C.P. 52975.

ATLACOMULCO: Av. Miguel Hidalgo núm. 11, col. Centro, Esq. Juan de Dios Péza, Atlacomulco, México.

ATLACOMULCO: Centro de servicios administrativos Ignacio López Rayón. edificio d, Puerta 102. Calle Ignacio Galindo Ruíz, 312 sur, esquina Adolfo López Mateos, colonia Isidro Fabela, Atlacomulco, México.

CHALCO: Emiliano Zapata s/n, San Martin Cuautlalpan, c.p. 56644.

CHAPA DE MOTA: Joséfa Ortiz de Domínguez, Centro, C.P. 54350.

CHAPA DE MOTA: Palacio Municipal núm.1, col. Centro, C.P. 54350.

CHICOLOAPAN: Av. Hidalgo s/n, col. Chicoloapan de Juárez, C.P. 56370.

CHICONCUAC: Plaza Constitución esq Basilío Cantabrana s/n, san miguel, C.P. 56270.

CHIMALHUACÁN: Av. Central núm.2, San Lorenzo, C.P. 56340.

CHIMALHUACÁN: Av. San Agustin esq. Emilianúm. Zapata, s/n, col. Ejidos de San Agustin, C.P. 56344.

COACALCO DE BERRIOZABAL: Av. Presidentes de Coacalco, mz. 10, Potrero la Laguna, Coacalco de Berriozabal.

CUAUTITLÁN IZCALLI: Av. Primero de mayo esquina Acambay s/n, col. Centro Urbano, C.P. 54700.

Consulta el resto de los módulos en los demás municipios en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/937666/Mexico.pdf

¿Cómo sacar la CURP biométrica?

El proceso es sencillo y requiere la presentación de documentos básicos para validar tu identidad, tales como:

CURP certificada (Copia). Acta de nacimiento (sólo para personas de 0 a 18 años) (Copia). Identificación oficial (INE, pasaporte, Cartilla Militar, cédula profesional, credencial escolar, credencial del ISSSTE, credencial del IMSS, credencial expedida por la Secretaría de Bienestar (Original).

¿Es obligatoria la CURP biométrica?

No, el trámite de la CURP biométrica no es obligatorio, por lo que dicho documento lo puede sacar quien desee tenerlo.

¿Cuándo entrará en vigencia la CURP biométrica?

La CURP biométrica entró en vigor desde 2025, pero sólo sucedió así en Veracruz, estado en el que desde el año pasado puede sacarse. Para este 2026 más entidades se sumaron al trámite y ahora es posible encontrarlo fácilmente.

¿Cómo es la captura de datos biométricos?

Una vez en el módulo, el personal capacitado te guiará a través de la toma de tus datos biométricos:

-Toma de huellas dactilares: Se capturarán las huellas de ambas manos.

-Captura de iris: Se escaneará el iris de tus ojos.

-Fotografía facial: Se tomará una fotografía reciente para el documento.

Al finalizar, se te explicará que el documento te será enviado mediante correo electrónico.

No olvides que el trámite de la nueva CURP con datos biométricos es personal y no requiere de intermediarios ni gestores. Las autoridades hacen un llamado a la población a no caer en fraudes.