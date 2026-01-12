Durante el 2026, uno de los trámites que los mexicanos deberán realizar será el de la CURP biométrica, ya que se tiene planeado que está diseñada para convertirse en un documento nacional de identidad oficial, de acuerdo a la reforma a la Ley General de Población.

Este documento recopilará datos biométricos de todos los mexicanos. Además del nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y nacionalidad, tendrá firma, fotografía, huellas dactilares, toma de iris, características atribuibles a una sola persona.

¿Sigue siendo válida la CURP de papel? Diferencias clave entre el formato tradicional y el biométrico

La pregunta que ha estado circulando mientras se impulsa el trámite este año es si la CURP biométrica sustituirá a la CURP tradicional que todos los mexicanos y mexicanas tienen desde nacimiento.

La respuesta es SÍ … pero no será inmediato ni automático para todos los trámites. La CURP biométrica, impulsada por el Registro Nacional de Población (RENAPO) y la Secretaría de Gobernación, está diseñada para reemplazar gradualmente a la CURP tradicional a partir de este 2026.

Este nuevo documento mantendrá el código alfanumérico de 18 caracteres que tiene la CURP tradicional aunque con los datos biométricos ya mencionados, que la hará difícil de falsificar.

La solicitud de la CURP ha sido voluntaria desde 2025 cuando su trámite comenzó en fases piloto en estados como Veracruz, Estado de México y la Ciudad de México, en 2026 se espera que su trámite y uso se amplíe en todo el país, pero no de forma obligatoria aún.

El trámite de la CURP biométrica, se tiene proyectado, se realizará en gran parte de México a partir de enero de 2026, una vez que se habiliten los módulos del Registro Civil y las oficinas del Registro Nacional de Población e Identidad.

Trámites donde la CURP con iris y huellas será obligatoria a partir de febrero 2026

A partir de febrero de 2026, este nuevo documento será obligatorio para muchos trámites esenciales y, en la práctica, irá sustituyendo la CURP tradicional como la identificación oficial principal, aunque la RENAPO no lo destaque.

Estos serán los trámites que pedirán la CURP biométrica de forma obligatoria en febrero 2026:

Acceso a servicios de salud gratuitos

Inscripción a programas sociales como pensiones y becas

Servicios de apertura o afiliación a instituciones bancarias

Inscripción a instituciones educativas

Trámites gubernamentales

¿Cómo actualizar tu CURP tradicional a la nueva identidad biométrica? Requisitos y citas en RENAPO

El trámite para obtener la CURP biométrica es gratuito y debe efectuarse en persona en los módulos autorizados. Para obtener la CURP biométrica en 2026 deberás cumplir con los siguientes requisitos:

Acta de nacimiento actualizada.

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

CURP tradicional validada por el Registro Nacional de Población (RENAPO).

Comprobante de domicilio.

Correo electrónico vigente.

Para realizar el trámite de la CURP biométrica en 2026 deberás sacar una cita en la página citas.renapo.gob.mx/citas/. Allí deberás seleccionar la opción de “Servicio requerido” y elegir “Registro de datos biométricos para la CURP”.

Deberás asistir a tu cita en el módulo actualmente disponible en la Ciudad de México, ubicado en calle Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.