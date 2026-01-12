Ana de Armas volvió a robarse las miradas en Hollywood, pero esta vez no fue por una película ni por un look arrasador de alfombra roja. La actriz fue captada en pleno coqueteo con Jacob Elordi durante la reciente edición de los Golden Globes, llevados a cabo en Los Ángeles, a poco más de tres meses de su ruptura con Tom Cruise.

De acuerdo con los informes, la escena presuntamente romántica ocurrió dentro del Beverly Hilton, donde Ana de Armas y Elordi conversaban muy cerca entre un sinfín de celebridades invitadas a la gala que premia lo mejor del cine y la televisión.

Según testigos, los actores del momento se tomaron de la mano en un intento de que nadie los viera. Durante la gala fueron captados interactuando con alegres sonrisas y miradas coquetas.

Cabe destacar que ambas Ana de Armas trabajaron juntas en la película Aguas Profundas de 2022; en este mismo filme actuó su exnovio, Ben Affleck. De hecho, Elordi señaló que el talento de ambos actores lo inspiraron.

Los presentes aseguran que Ana, de 37 años, no pudo ocultar su sonrisa mientras hablaba con el actor de 28 años, quien estuvo nominado por su papel en Frankenstein de Guillermo del Toro.

Este inesperado acercamiento y muestra de su evidente química fuera de las grandes pantallas ocurren tras el fin del romance de nueve meses entre De Armas y Tom Cruise, una relación que comenzó con bajo perfil en febrero de 2025 y avanzó a toda velocidad hasta octubre.

ana de armas and jacob elordi chatting at the 2026 golden globe awards pic.twitter.com/d2E4OoVaW6 — best of ana de armas (@anadearmasdaily) January 12, 2026

Fuentes cercanas revelaron que Ana decidió poner punto final porque no soportaba las actitudes controladoras del actor de Top Gun y Misión Imposible.

Amigos de la actriz aseguran que Cruise opinaba sobre todo lo relacionado a la actriz de orígenes cubanos: desde su imagen hasta decisiones profesionales, algo que al principio parecía halagador… pero terminó siendo asfixiante para la celebridad.

Por su parte, se dice que Tom Cruise no se tomó muy bien el hecho de haber sido abandonado por la actriz. En su momento, se dice, él actor contó una versión de su rompimiento en la que dijo que él fue el que la terminó por no haber estado “a su altura” a pesar de tener planes de boda.

Por su parte, Elordi también está soltero. Se sabe que el actor terminó su relación con Olivia Jade, hija de la actriz y personalidad de la televisión estadounidense Lori Loughlin, con quien estuvo saliendo de forma intermitente entre 2021 y 2025.