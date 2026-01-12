La cantante Jennifer López fue el centro de todas las miradas al asistir a la fiesta que organizó Vanity Fair, previo a la premiación de los Globos de Oro.

La estrella desfiló por la alfombra ataviada con un espectacular vestido guinda de Zuhair Murad. La prenda era de estilo strapless, escote profundo y un espectacular corset repleto de brillantes y lentejuelas.

La parte de la falda era de tela transparente, con algunas líneas brillantes que dieron un toque glamuroso. Combinó el atuendo con un abrigo a juego, una cartera de terciopelo y tacones de vértigo.

JLo llevó un espectacular collar plateado con una piedra al centro, del mismo color del vestido. Presumió aretes a juego y resaltó su belleza con un maquillaje donde predominó el rubor y un labial en tono ladrillo. Sus estilistas peinaron su cabellera en ondas.

La fiesta se realizó en el Bar Marmont de Los Ángeles y Jennifer López llamó la atención con la espectacular figura que posee a los 56 años.

La Diva del Bronx inició con fuerza el 2026, pues realiza su primera residencia en el Colosseum at Caesars Palace de Las Vegas, Nevada.

JLo reflexionó hace tiempo, con Interview Magazine, sobre las altas y bajas que cada persona experimenta durante su vida. “Es un proceso que dura toda la vida. Creo que eso es lo que me encanta de la vida, que no hay un punto de llegada. Solo se puede mejorar y crecer si uno lo desea”.

La también actriz admitió que hubo un momento donde creyó haber encontrado la plenitud. “Pensé que lo había resuelto, y luego la vida me dice: ‘Veamos si realmente has aprendido esa lección’. Y no había sido así. Ahora lo entiendo de una manera mucho más profunda. ‘Está bien, hice esto. Esto es lo que debería haber visto al principio, esto es lo que no miré’. Esas cosas son las verdaderas lecciones”, añadió.

La intérprete de On The Floor dice que ha comprendido que alguien que te ama de verdad no te pedirá ser perfecta, pues te ayudará a sanar y sentirte segura.

Jennifer Lopez aseguró a Interview Magazine que tras su divorcio de Ben Affleck no está buscando a nadie. Ya no necesita a alguien para sentirse completa. “Sí, no estoy buscando a nadie, porque todo lo que he hecho en los últimos 25, 30 años, estando en estas diferentes situaciones desafiantes, ¿qué carajo puedo hacer cuando soy solo yo volando por mi cuenta?”.