Madonna se encuentra en el centro de la polémica luego de que saliera a la luz un nuevo video que protagoniza a lado de Alberto Guerra, esposo de la actriz Zuria Vega, el cual presenta candentes escenas que algunos fans señalaron como “inapropiadas” para la edad de la famosa cantante, quien ahora tiene 67 años. “Ya guárdalo, abuela”, “Que alguien detenga a Madonna”, fueron algunas de las reacciones.

Las redes sociales se sorprendieron y se encendieron luego de que Dolce & Gabbana presentara a Alberto Guerra y Madonna como los nuevos embajadores de la fragancia The One; para su lanzamiento, la firma de lujo lanzó un candente promocional que está dando de qué hablar en redes sociales, debido a las escenas que contiene.

De acuerdo con la trama del video, el actor está fascinado por la belleza y sensualidad de Madonna, quien aparece en lencería y como pocas veces se le ha visto. A pesar de que cientos de fans recibieron con buenas críticas esta participación de ambos artistas, otros señalaron que el tono del clip es fuerte y que quizás se excedieron, ya que, señalaron, la intérprete de “Vogue” es una “adulta mayor”.

Los internautas acusaron a la cantante de haber “perdido el respeto por sí misma”, mientras que otros especularon sobre sus rasgos faciales, reavivando los rumores de que se sometió a varios procedimientos cosméticos.

“¡Dios mío, es grotesco en todos los sentidos!”, “Ya guárdalo, abuela”, “Respeten a Madonna, ya denle proyectos que vayan con su edad”, “No quiero verlo, fue perturbador” fueron algunos de los comentarios.

Pero también, cientos de internautas hicieron comentarios positivos al respecto y destacaron la participación de Alberto Guerra: “Zuria: la favorita de Dios”, “Entiendo a Madonna”, “Qué sabroso”, “Qué belleza”, “¿Existe cosa más sexy?” y “Sigue cosechando éxitos, eres muy talentoso”, escribieron en redes.

Por su parte, Zuria Vega no se ha pronunciado al respecto sobre el video de su esposo con Madonna, pero como ya lo ha hecho anteriormente, la famosa lo apoya en todo y es por eso que son considerados de las parejas más sólidas del espectáculo.