Ahora sí le están lloviendo las críticas a al conductor de televisión Yordi Rosado y no es por alguna entrevista o por algún comentario que haya hecho con su amiga y confidente Martha Higareda, sino por revelar como despidió a una empleada por ser una persona que le "llamaba la atención".

La funa se desató luego de publicarse el capítulo del podcast "El Mitote", que ya se hizo viral, al que el locutor de EXAFM acudió como invitado, sin embargo, entre sus anécdotas hay una que desató el debate en redes y sigue dando de que hablar.

¿Porque despidió Yordi Rosado a su empleada?

Sin revelar el año ni cuando ocurrieron los hechos ni el nombre de la involucrada, Yordi Rosado contó que llegó una mujer a trabajar a su oficina y al darse cuenta de que podría sentirse atraído, la mandó a llamar para revelarle que ya no trabajaría con él pese a tener todas las capacidades para el puesto.

"Te ofrezco una disculpa , eres una superbuena opción, pero aquí hay muchos viajes, aquí hay muchas cosas y yo no quiero tenerte tan cerca porque no podrías peligrar mi matrimonio ", dijo.

Yordi Rosado recordó que en la conversación con su exempleada le reveló que en un momento crítico con su pareja su presencia podría representar un riesgo.

"Esta persona tiene muchas cosas que me llaman la atención. A la semana le dije: 'Te quiero ofrecer una disculpa, te quiero correr... no me gustaría que trabajaras aquí. Eres una persona que me llama la atención .

"'Yo estoy casado y estoy bien casado y estoy feliz y también no sólo estoy feliz, sino también puedo entrar a momentos difíciles de mi matrimonio y yo no quiero tenerte aquí al lado en un momento difícil de mi matrimonio '".

" Es como que quiero mi matrimonio... y la despedí ", reveló Yordi a los conductores del podcast que sin cuestionar apoyaron su postura.

Aunque Rosado inmediatamente aclaró que al despedirla le consiguió otro trabajo, las críticas sobre su "autocontrol" no se hicieron esperar.

" Le conseguí trabajo en otro lado , le hablé a una amiga y le dije: 'Por favor, te lo suplico, contrátala' y la contrató y jamás en la vida tuve ninguna historia con esa persona", comentó el locutor de radio que comparte micrófono con Martha Higareda en "De todo un mucho".

¿Porque criticaron a Yordi Rosado?

Yordi Rosado cuenta su historia de como a través de una charla evitó posibles problemas que pudieran comprometer la estabilidad con su entonces pareja, por lo que en general los cibernautas le cuestionan que:

Él asumió que la involucrada podría corresponderle

Le faltó control de sus emociones

Sus gustos personales no son justificación para despedir a una persona

Con el despido dicen que fue como culpar a la empleada que sólo quería trabajar

Lo señalan de usar su posición de poder como dueño

"Leo los comentarios y hace tanta falta la deconstrucción! Una opción sería que el señor adulto se comporte como un ser pensante y se autocontrole en vez de asumir que ella también le haría caso y quitarle su trabajo", escribieron.

"Vaya control emocional, la chica debería demandarlo por correrla en esas condiciones", comentó SiriusBlackMx.

" Eso es discriminación ", señaló Bren.

Foto: Captura de pantalla / TikTok

Pese a ello, muchos más respaldaron su decisión: "Nadie entendió el punto de no ponerte en situación que sabes que como humano puedes caer. No es que sea Brat Pitt o que tenga la garantía que le haga caso, pero EL ES CASADO y no quiso estar cerca de alguien por el que ÉL sentía atracción", dijo Melissa en Tiktok.