Una explosión por acumulación de gas se registró la mañana de este viernes 9 de enero de 2026 en un edificio de la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. El estallido provocó daños materiales considerables y movilizó a bomberos, servicios de emergencia y cuerpos policiacos de la capital.

Los primeros reportes señalan que la detonación se originó presumiblemente por una fuga de gas acumulado en el interior de un departamento, lo que provocó un fuerte estruendo que afectó varios niveles del edificio y lanzó escombros en el exterior.

#PrecauciónVial | En Paseo de los Naranjos y Paseo de los Duraznos, col. Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, por labor de servicios de emergencia. #AlternativaVial Av. Río Churubusco, Paseo de la Hacienda, Paseo del Bosque y Calz. Taxqueña. pic.twitter.com/piVWLKoNZC — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 9, 2026

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como equipos de ERUM (Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas) y la SSC-CDMX, acudieron al lugar para controlar la situación, desalojar a los ocupantes y brindar primeros auxilios.

La explosión dejó visibles afectaciones estructurales en varios pisos, con ventanales rotos y escombros en la banqueta, por lo que las autoridades acordonaron la zona para evitar riesgos adicionales y procedieron a evacuar los departamentos colindantes.

#ACTUALIZACIÓN 🚨I Policías de la @SSC_CDMX y ERUM ya apoyan a los habitantes del edificio dañado tras explosión por acumulación de gas en Paseo de los Naranjos y Paseo de los Duraznos, alcaldía Coyoacán (@Alcaldia_Coy).



📹Especial #Taxqueña #CDMX https://t.co/i5960hFCuV pic.twitter.com/8anAlpOwBz — Josue Aguilar (@josuealeexis) January 9, 2026

¿CUÁNTOS HERIDOS HAY POR EXPLOSIÓN EN TAXQUEÑA?

Aunque los informes iniciales hablaban sólo de daños materiales, medios y cuerpos de emergencia han mencionado que al menos algunas personas resultaron lesionadas, y se continúa evaluando la situación en cuanto a heridos y posibles víctimas.

Autoridades recomiendan evitar la zona de Paseos de Taxqueña mientras se normalizan las condiciones

Se mantiene vigilancia y revisión estructural para descartar más fugas o riesgos derivados del accidente.