Haz el trámite de tu CURP biométrica este 2026: si no sabes a dónde ir ni qué documentos necesitas, aquí te compartimos una guía sencilla que explica todos los requisitos que debes presentar y cómo es el proceso para obtener dicho documento; además, conoce los estados en los que ya está disponible la nueva CURP con datos biométricos.

Llegó el momento de que tramites la nueva CURP para que estés actualizado con los cambios que tiene preparado el gobierno para agilizar los trámites y digitalizar algunos datos de los mexicanos.

¿Sabes qué es la CURP biométrica y para qué sirve? Se trata de una versión avanzada de la CURP actual, la cual incorpora datos biométricos de la persona para validar su identidad de forma más precisa y confiable. De acuerdo con las autoridades, este documento busca reducir el robo de identidad y facilitar los trámites del gobierno.

Es importante que sepas que además de la información tradicional (nombre, fecha de nacimiento, sexo, entidad de nacimiento), la CURP de datos biométricos incluye fotografía del rostro, huellas dactilares, firma digital e iris.

Guía sencilla para obtener la CURP biométrica en 2026

Para sacar la nueva CURP 2026 necesitas los siguientes documentos:

Acta de nacimiento actualizada.

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

CURP tradicional validada ante el Registro Nacional de Población (RENAPO).

Comprobante de domicilio.

Correo electrónico vigente.

¿Cómo tramitar la CURP biométrica 2026 paso a paso?

Paso 1 . Junta los documentos.

Paso 2 . Acude a los módulos de expedición.

Paso 3 . Las autoridades realizarán la toma de huellas dactilares.

Paso 4 . También, llevarán a cabo el escaneo del iris.

Paso 5 . Se te tomará una fotografía del rostro completo.

Finalmente, se te hará llegar tu CURP biométrica de manera digital.

¿Cómo sacar cita para la CURP biométrica 2026?

Es muy fácil sacar tu cita para el trámite de la CURP biométrica, tan sólo tienes que:

-Dar clic en el siguiente enlace citas.renapo.gob.mx/citas/

-Desplázate en la página hacia abajo y selecciona una opción en “Servicio requerido”.

-Elije “Registro de datos biométricos para la CURP” y da clic en siguiente.

Las autoridades informan que este servicio se atenderá en el módulo ubicado en Calle de Londres 102, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México.

Estados donde ya se puede tramitar la CURP biométrica

La CURP biométrica se puede tramitar en Registros Civiles y Oficinas del Registro Nacional de Población (RENAPO) en:

Veracruz Ciudad de México Estado de México.

¿La CURP biométrica sustituye a la CURP tradicional?

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre que la CURP biométrica sustituirá a la tradicional.

¿Tiene costo tramitar la CURP biométrica?

No, el trámite es totalmente gratuito.

¿La CURP biométrica será obligatoria para todos?

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, la CURP biométrica no es obligatoria, aunque invitó a los mexicanos a tramitarla ya que será un documento de utilidad para varios trámites.

“Evidentemente a nadie se le puede obligar a que lo haga. Claro que nosotros creemos que es importante que se haga porque ayuda en muchos temas, y particularmente en los temas relacionados con víctimas de violencia (...) y en particular en el tema de desaparecidos”, dijo en julio del año pasado.

¿En qué trámites pedirán la CURP biométrica?

-Acceso a servicios de salud gratuitos

-Inscripción a programas sociales como pensiones y becas

-Servicios de apertura o afiliación a instituciones bancarias

-Inscripción a instituciones educativas

-Trámites gubernamentales.