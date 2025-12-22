Durante el 2026, uno de los trámites que los mexicanos deberán realizar será el de la CURP biométrica, ya que se tiene planeado que se convierta en el documento nacional de identidad oficial, de acuerdo a la reforma a la Ley General de Población.

Este documento recopilará datos biométricos de los mexicanos. Además del nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y nacionalidad, tendrá fotografía, huellas dactilares, toma de iris y rasgos de personalidad atribuibles a una sola persona.

Por el momento la solicitud de la CURP biométrica es voluntaria, pero se convertiría en un requisito obligatorio de forma gradual para realizar ciertos trámites y sería una herramienta indispensable para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

A continuación te contamos en qué trámites se convertiría en un requisito indispensable para que no te quedes atrás e inicies el año con la nueva identificación:

¿Para qué trámites será obligatorio la CURP biométrico en 2026?

El documento, impulsado por la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población (RENAPO), irá sustituyendo a la CURP convencional conforme se solicite de forma obligatoria para realizar ciertos trámites.

Quien no la tenga la CURP biométrica, podría enfrentar algunas limitaciones para acceder a servicios básicos como los que enlistan a continuación:

Acceso a servicios de salud gratuitos

Inscripción a programas sociales como pensiones y becas

Servicios de apertura o afiliación a instituciones bancarias

Inscripción a instituciones educativas

Trámites gubernamentales

Requisitos para tramitar la CURP biométrica en 2026 y dónde tramitarla

Para obtener la CURP biométrica en 2026 deberás cumplir con los siguientes requisitos:

Acta de nacimiento actualizada.

Identificación oficial vigente ( INE o pasaporte ).

). CURP tradicional validada por el Registro Nacional de Población (RENAPO).

Comprobante de domicilio.

Correo electrónico vigente.

Para realizar el trámite de la CURP biométrica en 2026 deberás sacar una cita en la página citas.renapo.gob.mx/citas/ . Allí deberás seleccionar la opción de “Servicio requerido” y elegir “Registro de datos biométricos para la CURP”.

Posteriormente, deberás elegir en el calendario que te aparezca la fecha y horarios disponibles.