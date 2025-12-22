Si buscas empleo temporal en Estados Unidos, esta oportunidad puede interesarte. La empresa Productores de Productos del Atlántico, LLC, ubicada en Fellsmere, Florida, está contratando trabajadores agrícolas y jornaleros por temporadas.

El puesto ofrece $14 dólares por hora, jornada completa y un promedio de 54 horas semanales, con horario de 7:00 a. m. a 4:30 p. m. Se solicitan 4 trabajadores para realizar labores agrícolas generales, incluyendo manejo de tractores, preparación del terreno para la siembra de sandía, instalación de sistemas de riego, colocación y retiro de plásticos, eliminación de malezas y limpieza de la granja.

Para postularte, llama al +1 662-393-4241 ext. 232 o envía tu solicitud al correo empleos@h2acomplete.com. Puedes ver la vacante en el Departamento del Trabajo de Estados Unidos en este enlace .

Requisitos para trabajar en Florida como jornalero agrícola

Este empleo no requiere experiencia previa, pero sí cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más.

Pasar una verificación de antecedentes penales.

Contar con licencia de conducir válida o poder obtenerla en los primeros 30 días.

Capacidad física para realizar tareas como trepar, agacharse, arrodillarse, empujar, jalar y levantar objetos de 5 a 60 libras.

Disponibilidad para trabajar bajo condiciones climáticas extremas: calor, humedad, lluvia moderada y frío.

La empresa proporciona herramientas y equipos sin costo, pero se recomienda llevar ropa y calzado adecuados. El uso del celular está limitado a descansos, emergencias y comunicación con el supervisor.

Detalles del empleo agrícola en Florida

Ubicación: Fellsmere, Florida.

Clasificación: Trabajadores agrícolas y obreros de cultivos, viveros e invernaderos.

Número de plazas: 4.

Salario: $14 dólares por hora.

Horario: 7:00 a. m. – 4:30 p. m.

Este trabajo es ideal para quienes buscan empleos temporales en Estados Unidos con visa H-2A, ya que ofrece estabilidad durante la temporada, pago competitivo y experiencia en el sector agrícola.

Los mexicanos tienen la posibilidad de trabajar como jornaleros agrícolas de manera temporal y documentada en Estados Unidos con la visa H-2A.

El número de visas H-2A que se otorgan no está delimitado por año fiscal y puede aumentar o disminuir, según las necesidades.

Los extranjeros contratados pueden emplearse en campos de cultivo o invernaderos con una estadía máxima de 3 años, pero la visa es renovable para trabajar por temporadas. Para solicitar la visa H-2A necesitas tener un empleador en Estados Unidos. Aquí el paso a paso para solicitarla .