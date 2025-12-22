TE RECOMENDAMOS
Si buscas empleo temporal en Estados Unidos, esta oportunidad puede interesarte. La empresa Productores de Productos del Atlántico, LLC, ubicada en Fellsmere, Florida, está contratando trabajadores agrícolas y jornaleros por temporadas.
El puesto ofrece $14 dólares por hora, jornada completa y un promedio de 54 horas semanales, con horario de 7:00 a. m. a 4:30 p. m. Se solicitan 4 trabajadores para realizar labores agrícolas generales, incluyendo manejo de tractores, preparación del terreno para la siembra de sandía, instalación de sistemas de riego, colocación y retiro de plásticos, eliminación de malezas y limpieza de la granja.
Para postularte, llama al +1 662-393-4241 ext. 232 o envía tu solicitud al correo empleos@h2acomplete.com. Puedes ver la vacante en el Departamento del Trabajo de Estados Unidos en este enlace.
Requisitos para trabajar en Florida como jornalero agrícola
Este empleo no requiere experiencia previa, pero sí cumplir con los siguientes requisitos:
Tener 18 años o más.
Pasar una verificación de antecedentes penales.
Contar con licencia de conducir válida o poder obtenerla en los primeros 30 días.
Capacidad física para realizar tareas como trepar, agacharse, arrodillarse, empujar, jalar y levantar objetos de 5 a 60 libras.
Disponibilidad para trabajar bajo condiciones climáticas extremas: calor, humedad, lluvia moderada y frío.
La empresa proporciona herramientas y equipos sin costo, pero se recomienda llevar ropa y calzado adecuados. El uso del celular está limitado a descansos, emergencias y comunicación con el supervisor.
Detalles del empleo agrícola en Florida
Ubicación: Fellsmere, Florida.
Clasificación: Trabajadores agrícolas y obreros de cultivos, viveros e invernaderos.
Número de plazas: 4.
Salario: $14 dólares por hora.
Horario: 7:00 a. m. – 4:30 p. m.
Este trabajo es ideal para quienes buscan empleos temporales en Estados Unidos con visa H-2A, ya que ofrece estabilidad durante la temporada, pago competitivo y experiencia en el sector agrícola.
Los mexicanos tienen la posibilidad de trabajar como jornaleros agrícolas de manera temporal y documentada en Estados Unidos con la visa H-2A.
El número de visas H-2A que se otorgan no está delimitado por año fiscal y puede aumentar o disminuir, según las necesidades.
Los extranjeros contratados pueden emplearse en campos de cultivo o invernaderos con una estadía máxima de 3 años, pero la visa es renovable para trabajar por temporadas. Para solicitar la visa H-2A necesitas tener un empleador en Estados Unidos. Aquí el paso a paso para solicitarla.
