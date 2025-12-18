Si tienes experiencia en el cuidado de ganado y estás buscando una oportunidad laboral en Estados Unidos, esta oferta puede interesarte. La Compañía de Ovejas Peterson, ubicada en Emmett, Idaho, está contratando un pastor de ovejas para trabajar en condiciones de pastizal y clima extremo.

Salario y condiciones del empleo en Estados Unidos

Salario mensual: $2,058.31 dólares

Tipo de empleo: No es tiempo completo tradicional, pero el trabajo está disponible 24 horas, 7 días a la semana, debido a la naturaleza del cuidado del rebaño.

Número de vacantes: 1

Alojamiento y manutención: El empleador proporcionará vivienda en el pastizal y alimentación conforme a las normas federales.

Bonificaciones: Se podrán ofrecer incentivos por desempeño y anticipos de nómina.

Requisitos para aplicar al trabajo en Estados Unidos

Experiencia mínima: 3 meses trabajando con rebaños de 800 a 1000 cabezas.

Referencia laboral: Obligatoria.

Habilidades específicas:

Identificar tormentas inminentes y tomar medidas para evitar que el rebaño se amontone contra cercas.

Manejo de condiciones invernales extremas para prevenir la muerte de ovejas, cabras, caballos y perros.

Monitoreo de necesidades nutricionales y suministro de agua no congelada.

Distribución de alimento suplementario en emergencias.

Capacidad para detectar animales desnutridos y problemas de salud como mastitis o prolapso.

Funciones principales del puesto en Estados Unidos

El trabajo implica tareas críticas para la supervivencia y bienestar del rebaño, entre ellas:

Cuidado en invierno: Vigilar niveles de nieve, evitar hacinamiento y garantizar acceso a agua fresca.

Parto y cuidado de corderos:

Trasladar ovejas preñadas a zonas seguras.

Identificar señales de parto y asistir en casos difíciles.

Injertar corderos huérfanos a madres adoptivas.

Protección contra depredadores: Especialmente durante la temporada de cría.

Manejo del rebaño:

Marcar, castrar, vacunar, etiquetar y desparasitar.

Trasladar ovejas y corderos a pastizales de verano.

Mantenimiento básico: Reparación de cercas, abrevaderos y líneas de agua.

Nota: Más del 51% del trabajo se realiza en el pastizal, aunque algunas tareas pueden ser fuera de él.

Responsabilidad y normas

La Asociación Western Range y sus ranchos miembros promueven prácticas de buena ganadería. "El maltrato, abandono o negligencia hacia los animales puede ser motivo de despido y responsabilidad legal si causa daños o pérdidas", señalan.

El trabajador vivirá en la vivienda proporcionada por el empleador, la cual debe mantenerse limpia para evitar plagas. Daños por negligencia serán responsabilidad del empleado.

Cómo postularse al trabajo en Estados Unidos

Teléfono: +1 (208) 365-1868

Correo electrónico: johnpeterson365@hotmail.com

Clasificación del puesto

Código: 45-2093.00

Categoría: Trabajadores agrícolas, animales de granjas, ranchos y acuicultura.

Si cumples con los requisitos y tienes experiencia en condiciones extremas, esta puede ser una gran oportunidad para trabajar en Estados Unidos con alojamiento incluido. Puedes ver la vacante en este enlace .