El aumento del salario mínimo en México en 2026 es una realidad: el gobierno confirmó que para enero del siguiente año subirá el sueldo por lo que hizo un llamado para que se enteren todos los trabajadores de este nuevo beneficio que aplicará desde los primeros días. Aquí te contamos cuánto subirá el salario y quiénes son los que recibirán más. ¡Entérate!

Desde hace semanas se comentaba sobre el tema del aumento del salario mínimo, pero no había una confirmación por parte de las autoridades que estableciera el porcentaje y la cantidad que se aplicaría para el siguiente año. Fue en la mañanera de este miércoles 3 de diciembre que se anunció el incremento y se dieron las cifras de cuánto ganarán los mexicanos.

Recordemos que al inicio de su gobierno, Claudia Sheinbaum estableció como meta que el salario mínimo debía alcanzar para comprar 2.5 canastas básicas. Por tal motivo, es que se contemplan aplicar aumentos cada cierto tiempo para que se cumpla con dicho objetivo.

¿Cuánto es el aumento del salario mínimo para el 2026?

Los trabajadores de México ganarán en 2026 un salario mínimo diario de $315.04 pesos; el aumento fue de 13% ya que actualmente se encuentra en $278.80 pesos

¿De cuánto será el sueldo mensual en 2026?

Con el incremento recientemente aprobado, los mexicanos estarían ganando aproximadamente $9,582.47 pesos al mes.

¿Cuánto será el salario mínimo en la frontera norte?

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte sube 5%, ya que pasa de $419.88 a $440.87 pesos.

¿Cuándo bajará la jornada laboral a 40 horas?

Sobre este tema también hay buenas noticias para los trabajadores mexicanos porque en la mañanera también se confirmó la entrada en vigor de la jornada laboral de 40 horas, la cual se realizará de la siguiente manera:

2026: entrada en vigor y periodo de transición

2027: 46 horas

2028: 44 horas

2029: 42 horas

2030: 40 horas.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein anuncia reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas en beneficio de 13.4 millones de trabajadores. No implica disminución de salarios ni de prestaciones. pic.twitter.com/Xlxv8AROIV — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 3, 2025

¿Cuáles son los nuevos derechos laborales en México?

Los nuevos derechos laborales en México incluyen:

-Reforma vacaciones Dignas: se ampliaron los días de vacaciones anuales, pasando de 6 a 12 días.

-Ley Silla: garantiza el derecho de los empleados a un asiento con respaldo para descansar durante la jornada laboral.

-Trabajadores de plataformas: Se implementó una reforma que les otorga derechos laborales como seguridad social (IMSS).

-Reducción de la jornada laboral: reducirla progresivamente de 48 a 40 horas semanales.

-Aumento del salario mínimo: Se acordó un incremento salarial que entrará en vigor en 2026.