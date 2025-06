A los multimillonarios les gusta la productividad y las largas jornadas laborales que impulsen sus negocios y, como consecuencia, aumenten sus fortunas, poder e influencia a nivel internacional.

Ya se ha hablado de que magnates como Carlos Slim, Elon Musk y Sergey Brin (dueño de Google) apuestan por semanas enteras de trabajo sin descanso o jornadas de más de ocho horas al día con apenas tiempo para hacer actividades básicas como comer, dormir o conmutar; pero ahora, a estos dos personajes se les ha unido otro más.

Se trata del empresario y estrella de Shark Tank, Kevin O’Leary, que ha dejado claro que en el mundo empresarial se fracasa si las personas apuestan por la dualidad entre el trabajo y la vida personal, en lugar de preferir sólo el trabajo y su éxito.

Según le ha aconsejado a los jóvenes emprendedores, lo ideal es trabajar hasta 24 horas al día, los 7 días de la semana, para triunfar y ganar, en especial durante el inicio de la carrera profesional, momento en el que los jóvenes tienen más tiempo y energía para invertir.

“Compites con gente de Bombay o Shanghai, dispuesta a trabajar 24 horas al día, ocho días a la semana. (...) A los 20, puedes permitirte el tiempo, la concentración y todo el estrés que conlleva construir algo desde cero”, señaló el magnate de origen canadiense.

Si bien apuesta por largas jornadas laborales, el hombre detrás de la fundación del software educativo Softkey señala que después de invertir tanto tiempo y esfuerzo para construir un imperio propio, lo ideal es buscar la oportunidad de descansar.

“Sólo deberías empezar a pensar en tomarte un tiempo libre después de haber establecido esas bases”, agregó.

Kevin O’Leary en contra de la semana laboral de cuatro días

Sus políticas sobre jornadas de trabajo sin descanso es sólo una parte de su ideología sobre el trabajo exhaustivo y productivo.

El inversor y capitalista de riesgo se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de la reducción de la semana laboral a cuatro días y en sí del concepto de “semana laboral”, ya que para él no existe como tal una desconección de la oficina en fines de semana o después de ocho horas de trabajo.

“La semana laboral ya no existe (...) Es la idea más estúpida que he escuchado”, le dijo a Fox News en una reciente entrevista. “En la economía digital pospandemia ya no existe la semana laboral”. agregó.

Está en contra de que los empleados se desconecten del trabajo

El millonario, conocido como Mr. Wonderful, también está en contra de que sus empleados se desconecten del trabajo fuera de sus horarios laborales.

Según ha dicho, las personas que trabajan para él no tienen derecho a la desconexión y deben estar disponibles siempre y cuando las necesite, incluso cuando se encuentran en medio de sus vacaciones o en fines de semana.