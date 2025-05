En una conversación íntima y reflexiva durante su nuevo pódcast IMO, Michelle Obama compartió una visión profunda sobre lo que realmente significa ser feliz, especialmente para las nuevas generaciones.

La ex primera dama de Estados Unidos expresó su preocupación por una tendencia que observa en muchos jóvenes: “Tenemos una generación de jóvenes en sus veintes que piensan que el objetivo es sólo su felicidad personal y punto. Y esa no es la vida”. Con estas palabras, Obama invita a replantear la idea de que la felicidad es un destino constante, y propone en su lugar una vida con propósito y servicio.

Para Michelle Obama, el servicio a los demás es una meta más sólida y duradera que la simple búsqueda de placer o satisfacción personal. “El servicio es una meta mejor que la felicidad porque la vida está llena de golpes y moretones”, afirmó.

En su experiencia como madre, también ha transmitido esta filosofía a sus hijas: “El mayor regalo que pueden haber desarrollado para sí mismas es la capacidad de ser ellas mismas, de ser felices donde estén, sea cual sea la situación”. Esta capacidad de adaptación emocional, según ella, es clave para enfrentar los altibajos inevitables de la vida.

Obama también habló sobre la importancia de aceptar la normalidad y la rutina como parte esencial de la existencia. “Aprender a decir: Esto no es emocionante. No estoy ganando. No estoy perdiendo, no lo estoy logrando. No es una fiesta. No tengo amigos todos los días. Es como si la mayor parte de la vida es el espacio del medio”.

Y concluyó con una reflexión poderosa: “Tienes que aprender a estar satisfecho cuando fallas y las cosas no salen como esperabas porque todo eso te hace levantarte. Pero creo que hay muchos jóvenes que están buscando esa sensación imposible de felicidad continua”. Su mensaje es claro: la verdadera felicidad no está en evitar el dolor o el aburrimiento, sino en encontrar sentido incluso en los momentos más ordinarios.

Michelle Obama nació en 1964 y creció en una cada de la Avenida Euclid del barrio South Shore en Chicago. No nació entre riquezas. Vivió sus primeros años en un espacio diseñado para dos personas. Sus padres alquilaron la segunda planta de la casa de sus tíos, Robbie y Terry, y acomodaron en esos cuartos sus pertenencias.

“Mis padres ocupaban el único dormitorio y Craig y yo compartimos una zona más amplia que, supongo, correspondía al salón. Estábamos separados por una tabla de madera. Era para dos personas pero encontramos la manera de meternos cuatro”, apunta en el libro de memorias.

La familia de Michelle Obama vivía con un “presupuesto ajustado”, pero rara vez se comentaban sus límites en la mesa. Ella aprendió a valorar el esfuerzo de sus padres desde pequeña.

Su padre Fraser Robinson trabajó más de 20 años para la ciudad de Chicago, supervisando las calderas en una planta de filtración de aguas.

Michelle Obama valoró aún más el esfuerzo de su padre cuando le diagnosticaron esclerosis múltiple. A pesar de su enfermedad, el hombre nunca faltó al trabajo. Lo recuerda con su uniforme azul y como un amante del jazz y el arte, pasiones que le heredó.