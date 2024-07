Malia Obama cumple 26 años este 4 de julio. La hija mayor de Barack Obama nació el 4 de julio de 1998 en Chicago y llegó a la Casa Blanca con su padre cuando apenas era una niña de 10 años.

Su madre, Michelle Obama, narra en su autobiografía Becoming que lo más difícil de vivir en la residencia presidencial fue “limitar” la vida de sus hijas. Todo el tiempo debía saber con quiénes y dónde estaban, quiénes eran los padres de las personas con quienes se veían. Salir sin agentes de seguridad no fue ni será una opción.

A pesar de los privilegios con los que creció, Malia Obama ha trazado su camino profesional y personal como mujer independiente.

Malia Obama/ Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group

Estudió en la prestigiosa Universidad de Harvard, ubicada en Massachusetts, y ahora desarrolla una carrera como productora de cine en Hollywood bajo el nombre de Malia Ann.

El seudónimo fue revelado en un video "Meet the Artist" del Instituto Sundance tras presentar su proyecto “The Heart”.

Malia Obama es una apasionada del cine. En 2017, consiguió una beca para trabajar en los estudios del productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Se dice que trabajó con los guionistas. Realizó su estancia antes de que estallaran los escándalos de acoso sexual contra Weinstein.

¿Malia Obama podría llegar a la política?

Hace un par de semanas, durante un evento de campaña en apoyo a Joe Biden, Barack Obama dejó claro que es muy poco probable.

Ante la pregunta… “Si algún día Malia o Sasha Obama se convirtieran en presidentas, ¿quién sería la mejor líder?”, Barack Obama declaró: “Esa es una pregunta que no necesito responder porque Michelle les inculcó desde muy temprano que sería una locura dedicarse a la política. Eso nunca sucederá”.

“Son mujeres jóvenes poderosas”, agregó Joe Biden porque varios de sus nietos conocen a las Obama.

Michelle Obama aconseja a sus hijas todo el tiempo. Pero hay un consejo que quiere que tengan en mente: “Cada quien debe caminar su propio camino”.

“No pueden definirse mirándose entre ustedes o mirándome a mí o a su padre. Tienen que tomarse el tiempo para conocerse a sí mismas, darse un momento para descubrir quién quieren ser en el mundo, no quién creen que quiero que sean, no lo que dice el resto del mundo. Pensar realmente en cómo quieren moldear sus vidas y cómo quieren moverse. No quiero que se midan a sí mismas por influencias externas”, dijo a Oprah Winfrey.

Por ahora, Malia Obama continuará su exitosa carrera como cineasta.