Hoy en día, la mayoría de los hombres más ricos del mundo están de acuerdo que los empleados deben pasar todo el día en sus lugares de trabajo, incluidos los fines de semana, para mejorar el rendimiento y aumentar la producción (Elon Musk y Carlos Slim son algunos de ellos).

Pero, ¿qué tan viable es esta estrategia? ¿en verdad mejoran los resultados en sus lugares de trabajo? ¿cuál sería el mejor horario laboral? Bill Gates puede que tenga la respuesta a estas preguntas y no coincide exactamente con sus homólogos multimillonarios.

En una reciente intervención que tuvo como invitado en el programa de The Tonight Show With Jimmy Fallon, el fundador de Microsoft señaló que, en un futuro próximo, las apuestas de Carlos Slim, sobre trabajar 48 horas a la semana, y las de Elon Musk, sobre 120 horas semanales, no se serán las ideales y que él tiene una mejor visión sobre las jornadas laborales.

Gates dijo que en al menos 10 años, los humanos sólo tendremos que trabajar entre dos o tres días a la semana, con una jornada laboral convencional de 8 horas por día sin el riesgo de perder beneficios o sufrir de reducciones de salarios, pero ¿cómo será esto posible?

Bueno, lo que explicó el magnate fue que en 10 años habrá un importante avance tecnológico, en especial en la inteligencia artificial (IA), que ayudará a los humanos a reducir su carga de trabajo y como consecuencia la necesidad de presentarse en una oficina o un lugar de trabajo sin presentar problemas en la productividad.

“¿Cómo serán los trabajos? ¿Deberíamos trabajar sólo dos o tres días a la semana?”, cuestionó el multimillonario. “Al ritmo actual de innovación en IA, es posible que los humanos ya no sean necesarios para la mayoría de las cosas”, predijo.

Bill Gates agregó que para él es importante mantener la productividad con días laborales reducidos y que esto no se perderá, ya que la IA ayudará a que todo sea más sencillo y permitirá más tiempo para que los empleados sean libres de enfocarse en sus propios asuntos de vida.

Con anterioridad, Gates ya había previsto que en menos de una década la IA reemplazará la mano de obra humana en varios sectores o ayudará a reducir el trabajo de ésta, incluso señaló que las jornadas laborales serían sólo de tres días a la semana.

¿Qué dice Carlos Slim con respecto a la jornada laboral? ¿Qué sugiere?

Carlos Slim, el hombre más rico de México, no coincide con el fundador de Microsoft sobre permitir que los humanos trabajen con una jornada laboral reducida.

De hecho, el magnate ha dicho que no está de acuerdo con que en México haya una ley que reduzca las jornadas laborales a menos de 40 horas semanales, a pesar de que ya fue aprobada y está siendo implementada de forma gradual.

El hombre de 83 años señaló en la inauguración del Aeropuerto Internacional de Tulum que la mejor opción es que los empleados trabajen 48 horas ya que podrían ganar más dinero que si trabajaran 40 horas.

“Yo creo que es mejor que las personas trabajen 48 horas y ganen más, a que trabajen 40 horas y ganen menos. Eso es muy importante para la población: tener mejor ingreso para el mayor poder adquisitivo y es lo que se ha logrado”, opinó.

“¿Qué es mejor, ganar mucho más y vivir mejor, o trabajar menos y ganar menos? Yo creo que es mejor trabajar más y ganar más”, agregó.

Además de estos comentarios, el multimillonario ha propuesto que la jornada en México debería ampliarse de 8 horas a 12 por día y que los mexicanos se jubilen hasta los 75 en lugar de a los 65.

¿Qué dice Elon Musk sobre las jornadas laborales?

Elon Musk es un adicto al trabajo y constantemente lo deja claro; desde dormir en las oficinas de Tesla y X para no perder tiempo en traslados y aumentar la eficiencia, hasta mudarse a la Casa Blanca para estar al pendiente de sus funciones como encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Estados Unidos, el multimillonario lo da todo.

“DOGE trabaja 120 horas a la semana. Nuestros oponentes burocráticos, optimistas, trabajan 40 horas a la semana. Por eso están perdiendo tan rápido”, escribió el empresario en X.

“Muy pocos en la burocracia trabajan el fin de semana, ¡así que es como si el equipo contrario simplemente abandonara el campo dos días! Trabajar el fin de semana es un superpoder”, dijo en otro post de su red social.

Precisamente, el hombre más rico del mundo ha dicho que en DOGE, sus empleados trabajan hasta 120 horas por semana, sin oportunidad de tener fines de semana de descanso.

Esta práctica la impulsó cuando compró X, antes Twitter. En su momento el multimillonario exigió a los empleados llevar una vida laboral “dura” y trabajar “largas horas de alta intensidad” o de lo contrario los invitaba a marcharse de la empresa.