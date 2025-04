Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo con una fortuna valorada en 104.8 mil millones de dólares; Forbes lo coloca en el número 13 de su listado de las personas más acaudaladas a tiempo real.

Dentro de este contexto, muchos se preguntan qué puede hacer un hombre con tanto dinero y qué pretende hacer con él una vez que muera. ¿Planea repartir herencias entre su familia? ¿Lo dará a organizaciones benéficas? ¿Se gastará todo el dinero en una vida hedonista?

Gates se encargó de revelar lo que hará con tantos miles de millones una vez que perezca. En una entrevista que dio en el podcast de Raj Shamani, el magnate de Microsoft dijo que sí pretende repartir una herencia entre los tres hijos que comparte con su exesposa Melinda French, pero toda su fortuna no se irá en ello.

Cuando el anfitrión le preguntó cuál es la “mentalidad correcta” que deben tener los padres sobre la repartición de herencias, Gates señaló que cada padre debe tomar la decisión que mejor le parezca, pero en su caso, sus hijos no recibirán mucho de su parte porque ya les dio una crianza de lujo.

El multimillonario señaló que sólo les dejaría el 1 por ciento de su fortuna debido a que “no les haría ningún favor” en hacerlos ricos y porque quiere que cada uno busque su propia forma de tener ingresos y de obtener el éxito en lo que hagan.

“Mis hijos tuvieron una excelente crianza y educación, pero recibirán menos del 1 por ciento de la riqueza total porque decidí que no les haría ningún favor. No es una dinastía. No les pido que dirijan Microsoft”, señaló el magnate.

“Quiero darles la oportunidad de tener sus propios ingresos y éxito, que sean importantes y no se vean eclipsados por la increíble suerte y buena fortuna que tuve”, agregó.

Gates, de 69 años, habló sobre si sus hijos se sienten decepcionados por el hecho de que no podrán recibir un porcentaje más elevado de los 104.8 mil millones de dólares que tiene como patrimonio neto.

El hombre explicó que sus hijos, Jennifer, Rory y Phoebe, tienen conocimiento de lo que planea hacer con su fortuna en caso de que muera y saben que gran parte del dinero será dirigido a la Fundación Gates y otras organizaciones benéficas que apoyan a las personas más necesitadas o en vulnerabilidad.

Asimismo, señaló que tienen claro que el 1 por ciento de la fortuna se repartirá equitativamente entre los tres como una forma de expresarles el “apoyo y amor” que les tiene.

“No quieres que tus hijos se sientan confundidos sobre tu apoyo y amor por ellos. Y por eso creo que es importante explicarles desde el principio tu filosofía de que los tratarás a todos por igual y les brindarás oportunidades increíbles, pero que el mayor propósito de estos recursos es que regresen a los más necesitados a través de la fundación”, señaló el magnate.