Estas empresas NO están obligadas a pagar utilidades este 2025: checa si aplica tu caso El reparto de utilidades es un derecho laboral en México, pero no todas las empresas están obligadas a pagarlo. Aquí te explicamos qué negocios están legalmente exentos, cómo saber si aplicas para recibir este beneficio y qué hacer si no te pagan lo justo. Conoce tus derechos y cómo reclamar sin equivocarte

Estas empresas NO están obligadas a pagarte utilidades este 2025: checa si aplica tu caso | Foto: canva