Aunque muchas personas creen que la tarjeta del Bienestar solo sirve para recibir depósitos del gobierno, en realidad también puede darte descuentos y promociones en supermercados. Soriana, Walmart, Bodega Aurrera y otras tiendas ya tienen beneficios directos para los adultos mayores y beneficiarios de programas sociales. Así que no es solo una tarjeta de apoyo: es una herramienta de ahorro si sabes cómo usarla.

Si tú o un familiar son beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, personas con discapacidad o jóvenes construyendo el futuro, y ya tienen su tarjeta del Bienestar con chip respaldada por MasterCard, pueden obtener descuentos de hasta el 10% en supermercados. Pero para activarlos hay ciertos pasos que debes seguir, y aquí te explicamos sin rodeos cómo hacerlo correctamente.

En Soriana, el descuento del 10% se activa al pagar con la tarjeta Bienestar y estar inscrito en el programa de lealtad “Soriana YA”. El beneficio se otorga como dinero electrónico, es decir, se acumula para que puedas usarlo en tu próxima compra. No necesitas hacer gastos altos: cualquier compra cuenta, mientras uses tu tarjeta Bienestar como forma de pago. El descuento no es automático, pero sí muy fácil de activar.

Por otro lado, Walmart y Bodega Aurrera ofrecen un incentivo similar, pero a través de la app Cashi. En lugar de darte un descuento directo, te bonifican el 10% en un monedero electrónico que puedes usar en siguientes compras. Para aprovechar esto, necesitas descargar la app Cashi y registrar tu tarjeta del Bienestar como método de pago. Esto solo se hace una vez, y después puedes recibir bonificaciones cada vez que pagues ahí.

Además del ahorro directo, muchas personas no saben que también puedes retirar dinero en caja cuando haces compras, sin necesidad de ir al Banco del Bienestar. Esta función está activa en tiendas como Walmart, Aurrera, Chedraui, Soriana, La Comer, Suburbia y Office Depot. Solo necesitas hacer una compra mínima y pedir el retiro en la caja.

Si ya tienes la tarjeta Bienestar activa, no pierdas la oportunidad de aprovechar estos beneficios. Recordemos: cada peso cuenta. Y cuando una tarjeta te ayuda a recibir tu pensión, a pagar en tiendas y además te regresa un porcentaje, se convierte en una aliada clave para tu bolsillo. Aprovecharla es parte de una buena administración financiera.

Aquí te dejo el procedimiento paso a paso para usar los descuentos con tu tarjeta Bienestar:

Para Soriana:

Lleva tu tarjeta Bienestar.

Regístrate gratis en el programa Soriana YA (en tienda o en línea).

Paga tus compras con la tarjeta Bienestar.

Revisa tu ticket y verifica la bonificación en dinero electrónico.

Para Walmart y Bodega Aurrera:

Descarga la app Cashi desde tu celular.

Registra tu tarjeta Bienestar como método de pago.

Realiza tus compras y paga con la app Cashi.

Verifica tu bonificación del 10% en tu cuenta Cashi.

Para retiro de efectivo:

Haz una compra mínima (por ejemplo, $20 pesos).

Solicita en caja que deseas retirar dinero con tu tarjeta Bienestar.

Te entregan efectivo al instante, sin ir al banco.

Cómo "estirar" la Pensión Bienestar sin sufrir cada quincena

Vivir con una pensión no es sencillo, pero sí es posible vivir bien si aprendemos a usar cada herramienta que ya tenemos a la mano. La tarjeta del Bienestar es una de ellas. No solo sirve para recibir el apoyo, también puede darte descuentos, evitar filas bancarias y ayudarte a planear mejor tu economía diaria. Lo más importante es no subestimarla.

Muchos adultos mayores gastan lo que reciben sin saber que hay maneras de que rinda más. ¿Sabías que si haces tus compras los días de promoción y usas tu tarjeta Bienestar puedes acumular dinero electrónico para la próxima semana? Este tipo de detalle hace la diferencia al final del mes. Un ahorro inteligente vale más que una compra impulsiva.

Otro consejo: apóyate en la tecnología, pero sin complicarte. La app Cashi, por ejemplo, no es complicada si te la instala un familiar o alguien de confianza. Solo necesitas aprender lo básico para empezar a ahorrar sin darte cuenta. Así como usas el celular para ver fotos o llamadas, también puede ayudarte a cuidar tu dinero.

Y si prefieres el trato humano, acércate a Soriana o Walmart y pregunta directamente. El personal suele estar capacitado para explicarte cómo funcionan los descuentos. No tengas pena: tú tienes derecho a estas promociones y nadie te las está regalando. Estás aprovechando un beneficio que existe justo para ti.

Lo más importante es mantener la calma y no dejarte llevar por promociones falsas o cadenas de WhatsApp. Si un descuento es real, debe estar confirmado por la tienda o la Secretaría del Bienestar. No compartas tu número de tarjeta, ni datos personales con nadie. Cuida tu pensión como cuidas tu salud: con cuidado, con estrategia y sin miedo.