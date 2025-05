Llega mayo y con él, uno de los pagos más esperados del año: la Pensión Bienestar para Adultos Mayores. Este apoyo económico, que actualmente asciende a 6,200 pesos bimestrales, representa un ingreso vital para más de 12 millones de personas en todo el país. Saber exactamente cuándo te toca recibirlo es clave, no solo para organizar tus gastos, sino también para evitar contratiempos al acudir a retirar tu dinero.

Como ya es costumbre, la Secretaría del Bienestar distribuirá los depósitos de forma escalonada, con base en la letra inicial del primer apellido. Este sistema busca evitar filas largas y saturación en bancos o cajeros, sobre todo en zonas donde los adultos mayores son más vulnerables al calor o al estrés. Repetimos: el pago se hace a través de la Tarjeta Bienestar y por orden alfabético, no todos cobran el mismo día.

En esta ocasión, el depósito correspondiente al bimestre mayo-junio 2025 comenzará el viernes 2 de mayo y continuará hasta el martes 27 de mayo. La única excepción serán los estados de Durango y Veracruz, donde no habrá depósito este mes debido a la veda electoral por elecciones locales. Ahí, el pago fue doble en marzo y ya se cubrió este bimestre con anticipación.

Es fundamental que los beneficiarios mantengan actualizados sus datos con la Secretaría del Bienestar. Una cuenta bancaria desactivada, una CURP mal registrada o un cambio de domicilio no reportado puede generar retrasos o impedir el depósito. Asegúrate también de estar pendiente de los canales oficiales, ya que cualquier modificación en las fechas será informada únicamente por ellos.

Aquí te dejamos el calendario estimado por orden alfabético, con base en las fechas anteriores y el modelo oficial de reparto:

A → Viernes 2 de mayo

B → Lunes 5 de mayo

C → Martes y miércoles 6 y 7 de mayo

D, E, F → Jueves 8 de mayo

G → Viernes 9 y lunes 12 de mayo

H, I, J, K → Martes 13 de mayo

L → Miércoles 14 de mayo

M → Jueves 15 y viernes 16 de mayo

N, Ñ, O → Lunes 19 de mayo

P, Q → Martes 20 de mayo

R → Miércoles 21 y jueves 22 de mayo

S → Viernes 23 de mayo

T, U, V → Lunes 26 de mayo

W, X, Y, Z → Martes 27 de mayo

Recuérdalo una vez más: si vives en Veracruz o Durango, no recibirás pago este mes, ya que se adelantó el doble depósito en marzo para respetar la ley electoral. Para el resto del país, los pagos se realizarán con normalidad, así que ten tu tarjeta lista, tu identificación vigente y consulta cualquier duda en tu módulo de atención más cercano.

Este programa, más allá del dinero, representa una retribución a quienes construyeron este país con su trabajo y esfuerzo. Cumplir con tu parte —mantener tus datos en orden y estar informado— te asegura recibir lo que mereces sin complicaciones.

¿Qué hacer si no te cayó el depósito o perdiste tu tarjeta?

Si llegó tu fecha y el depósito de la Pensión Bienestar no se reflejó, lo primero que debes hacer es verificar que tu tarjeta esté activa y sin bloqueos. En ocasiones, los bancos detectan inactividad prolongada o errores en el NIP y congelan el acceso por seguridad. No entres en pánico: se puede reactivar en ventanilla o vía telefónica.

Si ya verificaste y no hay depósito, acude al módulo de Bienestar más cercano con tu INE, CURP y tu tarjeta. Es posible que haya un error en tus datos o una inconsistencia en el padrón. Si no reportas el problema, el dinero no se reenvía automáticamente. Solo tú puedes iniciar el reporte de aclaración.

En caso de robo, extravío o daño de tu tarjeta del Banco del Bienestar, lo primero es levantar el reporte de inmediato. Marca al número oficial 800 900 2000 y solicita el bloqueo y la reposición. La nueva tarjeta tarda entre 10 y 15 días hábiles, y el depósito se reprograma en cuanto está lista.

Evita caer en el error de confiar en mensajes no oficiales o cadenas de WhatsApp que prometen “ayuda para acelerar el pago”. La Pensión Bienestar no se gestiona por terceros ni se adelanta con gestores. Solo se tramita directamente con la Secretaría del Bienestar y es completamente gratuito.

Finalmente, un consejo de sentido común: lleva un control escrito de tus pagos, fechas y movimientos, aunque sea en una libreta. Así puedes reclamar con fundamento en caso de cualquier irregularidad. Tu pensión es un derecho, pero también una responsabilidad: mantente informado y no dependas de rumores.