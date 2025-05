El cantante de música regional mexicana, Christian Nodal vuelve a causar controversia, ahora por su aparición en el pódcast mexicano de comedia ‘La Cotorrisa’,en donde el intérprete de ‘Botella tras botella’, habló de su juventud, carrera y confesó detalles de su vida amorosa.

En el programa, Nodal, ahora esposo de Ángela Aguilar, sorprendió a sus seguidores al compartir un momento que vivió con su amor imposible de la secundaria, además de confesar que le gustaba andar de “ noviecito ” , mostrando un lado más íntimo y emocional de su personalidad.

En el capítulo 298 del ‘Anecdotario’, donde los conductores Ricardo Pérez y Slobotzky comparten historias propias y de su audiencia, Nodal y los comediantes hablaban sobre las plataformas digitales, a lo que el cantante dijo: “¿Ustedes se acuerdan del Ask? (...) A mí me pasó una anécdota bien sarra (desagradable)” .

Con la sinceridad que lo caracteriza, el intérprete, ex pareja de Cazzu y de Belinda, compartió abiertamente la primera vez que una chica lo rechazó.

"Era 14 de febrero y yo tenía una crush con (nombre censurado) y eso es memorable para mí porque nunca me habían bateado” , provocando risas entre los presentes. “No, pero fue el bateo más grande que me ha pasado en la vida” , recalcó.

“Ella estaba con un karateca (…) Altote. El morro de 14 o 13 años medía dos metros, ya estaba gigante el c*brón ese” , dio como contexto.

“Entonces, a mí me gustaba mucho (…) Era el 14 de febrero y le hablo a un primo mío que se llama Daniel y le dijo ‘Güey, le voy a hacer una canción’, se llama Si tú supieras lo que siento’” , detalló.

“Esta fecha la recuerdo como si lo hubiera vivido ayer”, aseguró Nodal, recalcando que la historia era cuando iba en tercero de secundaria.

“Yo dije ‘pues es arriesgarlo todo ¿Qué más puedo perder? Que me den una ching* no más, pero no puedo perder más que eso (…) Me junto con mi primo y le hago una canción, le robo un peluche a mi hermana, le pongo el perfume de mi mamá (…) Compré dos rosas” , recordó el cantante de ‘Ya no somos ni seremos’.

Entre risas, los comediantes le preguntaron si el novio de su amor imposible iba en la misma secundaria que ellos. “No, tan pend*jo no soy” , respondió.

“Entonces me preguntaron por Ask ‘¿Quién te gusta?”, y yo ‘me gusta tal, pero tiene novio y yo voy a dar todo por ella. O sea, yo era un estúpido en esa plataforma (…)

Y todo el mundo sabía porque aparte era popular por cantante en la escuela y aparte a mí siempre me gustó andar de noviecito y siempre era como la cura de cuando estaba chiquito” , confesó.

¿Cómo se le declaró Nodal a su 'crush' de la secundaria?

Christian Nodal detalló cómo fue el momento que vivió con la musa de su primera composición titulada 'Si tú supieras lo que siento'.

“Mi mejor amiga también era amiga de ella, entonces la mete al salón y todo, y llego yo con la guitarra y le canto la canción, termino la canción y le doy las flores y se pone roja, roja.

La veo a los ojos y después me acuerdo ‘¿qué le voy a decir? ¿Qué sea mi novia? Tiene novio (…) Te lo juro, duré como 10 segundos así viéndola a los ojos y me eché a correr (…)