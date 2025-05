La Secretaria del Bienestar dio a conocer el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y otros programas sociales insignia del actual gobierno de Claudia Sheinbaum como presidenta de México; el pago de hasta 6 mil 200 pesos comenzó este miércoles 7 de mayo y concluirán el 20 del mismo mes, pero no todos lo recibirán.

¿Por qué no todos recibirán sus pagos de la Pansión Bienestar? ¿Quiénes no la cobrarán en mayo? Aquí te decimos las razones del por qué no todos los beneficiarios inscritos a los programas no podrán obtener sus pagos en mayo, correspondientes al bimestre mayo-junio.

¿Quiénes no recibirán el pago de la Pensión Bienestar en mayo?

Los derechohabientes de la Pensión Bienestar que no recibirán su pago correspondiente al bimestre mayo-junio durante mayo son aquellos que residen en Durango y Veracruz debido al periodo electoral local por el que están atravesando y que concluirá con las elecciones del 1 de junio.

El pago de la pensión no quedará pendiente ni se omitirá, para muchos beneficiarios, el pago del apoyo económico se hizo entre marzo y abril con un monto doble, que incluyó el pago de dicho bimestre junto al adelantado de mayo-junio.

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, de 65 años y más, no son los únicos que no recibirán su pago en mayo; otros programas impulsados por el gobierno federal tampoco harán los depósitos correspondientes debido a que se les adelantó por la veda electoral. Así se hicieron los pagos a través de la Tarjeta Bienestar:

Pensión Bienestar para Adultos Mayores: 12,400 pesos

12,400 pesos Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad: 6,400 pesos

6,400 pesos Apoyo Bienestar para Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras: de 3,300 a 7,440 pesos

de 3,300 a 7,440 pesos Pensión Mujeres Bienestar: 6,000 pesos

En su momento, Julio León Trujillo, encargado de la Coordinación Nacional Becas para el Bienestar (CNBB) dijo que los pagos de las Becas Benito también se adelantarían por el blindaje electoral; los pagos de los siguientes programas sociales debieron haber sido hechos entre marzo y abril:

Beca Rita Cetina

Beca Benito Juárez

Jóvenes Construyendo el Futuro

Fechas de pago de la Pensión Bienestar para mayo

Según Ariadna Montiel, encargada de la Secretaría del Bienestar, así quedó el calendario oficial de los pagos de la Pensión Bienestar de mayo para el resto de los estados de la República Mexicana que no tendrán elecciones como Durango y Veracruz:

Nota: Los pagos comenzaron este miércoles con la letra A del primer apellido del beneficiario y así continuarán sucesivamente.