Después de cumplir los 65 años de edad, los mexicanos y mexicanas pueden acceder al programa social impulsado por el Gobierno Federal y la Secretaría del Bienestar, llamado Pensión del Bienestar para Adultos Mayores.

Este apoyo reparte 6 mil 200 pesos de forma bimestral a todos aquellos derechohabientes de 65 años en adelante en todo el país qué más lo necesitan. “Esta pensión es universal, lo que quiere decir que se entrega a todas y todos los adultos mayores que vivan en México, sin importar origen, condición social o económica, ideología, creencias o nacionalidad”, destaca la secretaría.

Sin embargo, este programa le da prioridad a personas adultas que viven en municipios o localidades indígenas, afromexicanas o con alto grado de marginación.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores?

Los requisitos que deben cubrir los interesados en ser parte de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores para recibir el apoyo económico de 6 mil 200 pesos bimestrales son los siguientes:

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfono de contacto celular y de casa

¿Dónde se hace el registro a la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores en mayo?

Los adultos mayores deben hacer su registro en cualquiera de los dos mil Módulos de Bienestar que hay en el país, por lo general ofrecen apoyo y orientación con respecto a las inscripciones a este tipo de programas sociales de lunes a sábado, de las 10 am a las 4 pm.

Si no sabes qué módulo te corresponde, consultalo en el sitio web de Ubica tu Módulo ( https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ ) eligiendo tu entidad y seleccionando el municipio donde vives.

¿Hay convocatoria abierta para hacer registro a la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores en mayo?

Cabe destacar que por ahora no hay convocatoria de registro abierta. Si bien correspondía hacer las inscripciones durante abril, dado que se había anunciado que se harían cada dos meses y la última fue en febrero pasado, la convocatoria no fue lanzada en este mes que terminó y por ahora no hay fecha para que ocurra.

Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, señaló en redes sociales que no hay fecha para iniciar registro e instó a los interesados a postularse a estar pendientes de las actualizaciones que haga ella y la Secretaría de Bienestar en sus canales oficiales de redes sociales.