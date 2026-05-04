Loni Willson, exestrella fitness y exesposa del actor de Baywatch Jeremy Jackson, ha causado conmoción en redes sociales luego de que se viralizaran imágenes de ella viviendo en la calle y buscando comida en contenedores de basura.

Luego de vivir bajo los reflectores, fama, belleza y riqueza, la exmodelo terminó viviendo en las calles de Los Ángeles California, con su carrera completamente destruida, un divorcio que dejó secuelas físicas y emocionales y un deterioro por el consumo de alcohol y metanfetaminas y otras drogas.

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En las imágenes que circulan en redes sociales se ve a Loni Willson caminando por las calles de Los Ángeles vistiendo ropa sucia, jalando un carrito de supermercado con basura y otras pertenencias; también se aprecia fumando y consumiendo sustancias ilegales.

Desde hace más de dos años se reportó que la exmodelo fitness vivía en la calle y que el causante de su “desgracia” era su exmarido. En un entrevista para X17 Online, Loni relató que Jackson era el causante de sus problemas antes y después de haberse divorciado en 2014.

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Contó que el actor intentó estrangularla durante una discusión en la que ambos estaban ebrios, durante sus dos años de matrimonio Willson alegó que vivió una relación violenta con varios episodios en los que terminaba con lesiones en el cuello y rasguños en todo el cuerpo.

“Mi exmarido se va a casar. Al menos me divorcié. Lo planeó todo para hacerme esto”, dijo la exmodelo.

En 2015, la exmodelo le dijo a The Sun que hubo una ocasión donde la golpeó tanto que terminó con las costillas rotas, pero decidió no presentar cargos ante las autoridades.

Aunado a esto, dijo que sentía “mucho dolor” en el estómago y que no podía “vivir en ningún sitio” porque alguien la “electrocutó” todos los días durante casi un año y ahora no puede vivir en lugares con electricidad.

“Creo que, debido a que [capto] la electricidad, también capto otras cosas, como ciertos productos químicos o baterías, o fusibles, como cables, diferentes tipos de metales. Así que creo que mi cuerpo incluso filtra ese tipo de cosas”, dijo.

En su momento, la celebridad en situación de calle comentó que, además de su divorcio, su vida personal y profesional comenzó a ir en picada por problemas laborales, incluidos despidos, que repercutieron en su economía hasta el punto de no poder pagar su casa y perderla.

No se sabe de cuánto era su fortuna, pero era sabido que Loni Willson era una de las modelos fitness más famosas de Hollywood, con trabajos frecuentes en revistas como Glam Fit, Flavour e Iron Man.

Además, Loni trabajó como actriz en varios videos, series y películas como Chasey’s Back, We Live Together e In the VIP.