Un sismo de magnitud 5.6 registrado la mañana de este lunes en el sur de México sorprendió a habitantes de varias regiones del país. Aunque las alertas sísmicas tradicionales sí se activaron en la Ciudad de México, muchos usuarios reportaron que no recibieron ninguna notificación en sus celulares, lo que generó dudas y preocupación.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en el celular?

La Agencia de Transformación Digital (ATDT) informó que, al momento del temblor (9:19 horas), la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento.

Este ajuste técnico formaba parte de los preparativos para el Primer Simulacro Nacional 2026, programado para el próximo 6 de mayo.

“La plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido”, explicó la dependencia.

Horas más tarde, las autoridades confirmaron que el sistema ya fue restablecido y se encuentra nuevamente en funcionamiento.

¿Dónde fue el sismo y qué daños dejó?

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se localizó en Zocoteaca de León, Oaxaca, cerca de Pinotepa Nacional.

El movimiento fue perceptible en estados como:

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que no se reportan daños graves ni víctimas hasta el momento.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, señaló que continúan las labores de monitoreo para descartar afectaciones.

¿Debes preocuparte si no sonó la alerta en tu celular?

Autoridades aclararon que no se trató de una falla general del sistema, sino de una intervención temporal por mantenimiento. Aun así, recordaron la importancia de: