Un sismo de magnitud 5.6 sacudió la Ciudad de México esta mañana, según reportó el Sismológico Nacional.

VIDEOS |Así se vivió el sismo de magnitud 5.6 en la Ciudad de México este lunes

A las 9:19 am se registró el movimiento telúrico con epicentro a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, anunció que la alerta sísmica se activó en CDMX, Oaxaca y Morelos.

SISMO Magnitud 5.6 Loc 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:25 Lat 16.32 Lon -98.27 Pf 9 km pic.twitter.com/1s0QNtQsrU — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 4, 2026

El C5 de la ciudad activó el protocolo de Alerta Temprana para dar seguimiento a las “consignas de videomonitoreo en búsqueda de anomalías o afectaciones en la CDMX”.

Hasta el momento las alcaldías no reportan incidentes luego del sismo registrado ni víctimas, aunque continúa el monitoreo.

Asimismo, Protección Civil apuntó en sus redes sociales que con el movimiento sísmico “no se espera la generación de un tsunami ni variaciones importantes del nivel del mar”.

Usuarios de redes sociales han destacado que no sonó la alerta en celulares como había ocurrido en otras ocasiones y en simulacros previos.

Por su parte, ha trascendido que en el Estado de México tampoco se activó la alerta sísmica aunque sí fue percibido el movimiento en algunas zonas.