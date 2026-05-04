Rihanna marcó tendencia en redes sociales al sorprender a sus seguidores de Instagram con una nueva sesión de fotos por el lanzamiento más reciente de Savage X Fenty, su reconocida marca de moda íntima.

La artista y empresaria compartió imágenes que rápidamente captaron la atención, ataviada con romántica lencería en color rosa con bordado de cerezas, perteneciente a la nueva colección de la firma. El diseño destaca por su estética fresca y femenina, alineada con el enfoque que ha caracterizado a Savage X Fenty desde su creación. También usa un short y camisa a cuadros, del mismo color.

La publicación no tardó en conseguir miles de reacciones y comentarios que alabaron la belleza de Rihanna y lo cute de su nueva colección.

Rihanna es, sin duda, una de las figuras más influyentes de la industria de la moda y la belleza. Cada colección de Savage X Fenty no solo presenta nuevas piezas, sino que también consolida una narrativa de confianza y autoexpresión que resuena.

Rihanna creó Savage X Fenty, una firma de lencería con enfoque inclusivo que debutó en 2018. Aunque en 2023 dejó su puesto como directora ejecutiva, continúa vinculada a la empresa como copropietaria y presidenta ejecutiva.. La marca tiene una valuación cercana a mil millones de dólares.

Esta información se da a conocer apenas un día después de que su pareja hiciera declaraciones sobre ella. A$AP Rocky comentó que Rihanna ha experimentado un cambio significativo desde que se convirtió en madre.

La pareja comparte la crianza de tres hijos: RZA, de tres años; Riot, de dos; y Rocki, quien nació en septiembre. El rapero ha hablado abiertamente sobre cómo su relación ha evolucionado con el paso del tiempo, aunque asegura que Rihanna siempre ha tenido algo especial.

En entrevista con la revista W, Rocky explicó: “Ha cambiado mucho porque la maternidad transforma a una persona, sin duda. Pero ella siempre ha sido mágica. Su manera de ver la vida y de trabajar está en otro nivel. Es auténtica, encantadora, y su energía no se parece a la de nadie más. Simplemente, la amo”.

El artista también compartió que disfrutan pasar tiempo juntos viendo documentales y películas, ya que tienen gustos similares. “Nos enganchamos mucho con los documentales, como el de Bob Marley”, comentó. Además, añadió entre risas: “Ver películas juntos es de lo más divertido. Hemos visto The Singer al menos unas 15 veces”.