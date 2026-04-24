La cantante Rihanna elevó la temperatura de Instagram al compartir su más reciente sesión de fotografías para la campaña publicitaria de Savage x Fenty, su línea de lencería.

La estrella de redes sociales posó ataviada con un conjunto rojo, de estampado floreado, compuesto por un bra y una falda “expuesta” que dio de qué hablar entre sus 148 millones de seguidores.

Rihanna posó sobre un sillón, peinó su cabellera en un moño alto y llevó un maquillaje compuesto por base, polvo compacto, sombras doradas, rubor y labios rojos. También usó varias cadenas.

Recibió decenas de comentarios que incluyeron: “Tiré mi teléfono; lo necesitamos para este calor”, “La más hermosa” y “Mereces todo” fueron algunos de los mensajes.

El texto que acompañaba a las imágenes decía: “Un momento para este look de @badgalriri La colección Monamour ya está disponible en savagex.com” . Rihanna también comentó: “Se acerca un verano salvaje”, mientras que Ariana Grande reaccionó con un “me gusta”.

Rihanna creó Savage X Fenty, una firma de lencería con enfoque inclusivo que debutó en 2018. Aunque en 2023 dejó su puesto como directora ejecutiva, continúa vinculada a la empresa como copropietaria y presidenta ejecutiva.. La marca tiene una valuación cercana a mil millones de dólares.

Esta información se da a conocer apenas un día después de que su pareja hiciera declaraciones sobre ella. A$AP Rocky comentó que Rihanna ha experimentado un cambio significativo desde que se convirtió en madre.

La pareja comparte la crianza de tres hijos: RZA, de tres años; Riot, de dos; y Rocki, quien nació en septiembre. El rapero ha hablado abiertamente sobre cómo su relación ha evolucionado con el paso del tiempo, aunque asegura que Rihanna siempre ha tenido algo especial.

En entrevista con la revista W, Rocky explicó: “Ha cambiado mucho porque la maternidad transforma a una persona, sin duda. Pero ella siempre ha sido mágica. Su manera de ver la vida y de trabajar está en otro nivel. Es auténtica, encantadora, y su energía no se parece a la de nadie más. Simplemente, la amo”.

El artista también compartió que disfrutan pasar tiempo juntos viendo documentales y películas, ya que tienen gustos similares. “Nos enganchamos mucho con los documentales, como el de Bob Marley”, comentó. Además, añadió entre risas: “Ver películas juntos es de lo más divertido. Hemos visto The Singer al menos unas 15 veces”.