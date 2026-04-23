Alessandra Ambrosio demostró por qué sigue siendo un ícono de la moda internacional. A sus 45 años, la supermodelo brasileña acaparó todas las miradas durante sus vacaciones en Indonesia, donde celebró su cumpleaños luciendo un bikini rosa combinado con un vestido del mismo tono, una elección fresca, elegante y acorde con el paradisíaco destino.

Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, no solo destacaron por el estilismo impecable de Ambrosio, sino también por el excelente momento personal que atraviesa la ex ángel de Victoria’s Secret.

El viaje a Indonesia tuvo un significado especial: fue la celebración del cumpleaños número 45 de la modelo, quien estuvo acompañada por su novio, el diseñador de joyas Buck Palmer. La pareja ha compartido varios momentos del viaje en redes sociales, alimentando rumores sobre un posible compromiso luego de que ambos aparecieran usando alianzas en el dedo anular.

Ante las especulaciones, Palmer fue claro al declarar al Daily Mail: “Todavía no”, descartando por ahora una boda. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que la relación es sólida y que ambos están profundamente enamorados, por lo que no se descarta que ese paso llegue más adelante.

Alessandra Ambrosio y Buck Palmer mantienen una relación desde finales de 2024, y desde entonces se les ha visto juntos con frecuencia en eventos sociales, fiestas y escapadas a la playa. De acuerdo con una fuente citada por Daily Mail, si bien Alessandra no ha anunciado un compromiso de forma oficial, su círculo cercano percibe que la pareja va en serio.

La misma fuente señaló que es probable que Buck haya diseñado el anillo que la modelo porta, considerando que ese es su oficio. Además, destacó que Ambrosio atraviesa uno de los momentos más felices de su vida, en buena parte gracias al espíritu aventurero de su pareja, con quien comparte el gusto por probar cosas nuevas.

A diferencia de otras figuras del espectáculo, Alessandra Ambrosio nunca se ha casado. Entre sus relaciones pasadas se encuentran Jamie Mazur —padre de sus hijos—, Nicolo Oddi y Richard Lee. Por su parte, Buck Palmer estuvo casado durante dos años con la modelo australiana Ashley Hart, de quien se separó en 2017.

Actualmente, Ambrosio mantiene una relación cordial y cercana con sus hijos, Anja y Noah, fruto de su relación con Jamie Mazur, quienes también han sido parte de su vida pública y familiar.

Más allá de su vida personal, Alessandra Ambrosio continúa siendo una de las top models más demandadas del mundo. Su trayectoria incluye colaboraciones con casas de moda de alto nivel como Christian Dior, Dolce & Gabbana, Chanel, Moschino, Giorgio Armani y Ralph Lauren. Sin duda, su papel como ángel de Victoria’s Secret fue clave para catapultarla a la fama internacional.

En paralelo, la modelo administra su propia marca de trajes de baño, Gal Floripa, proyecto que combina su experiencia en moda con su estilo personal, inspirado en la playa y la libertad.

En una entrevista previa con Harper’s Bazaar, Ambrosio reflexionó sobre la evolución de su estilo a lo largo de los años. Aseguró que, aunque siempre ha disfrutado jugar con la moda y adaptar sus looks a su estado de ánimo, el mayor cambio ha sido interno.

Según explicó, con el paso del tiempo ha ganado mayor seguridad en sí misma, lo que le permite experimentar sin miedo y probar distintos estilos sin sentirse limitada, una actitud que hoy se refleja tanto en sus elecciones de vestuario como en su forma de vivir.

Mientras recorre el mundo, Alessandra Ambrosio divide su tiempo entre sesiones fotográficas para campañas publicitarias, el crecimiento de su marca Gal Floripa y su participación en causas benéficas. Todo ello sin descuidar su vida personal, que atraviesa una etapa de estabilidad, romance y plenitud.