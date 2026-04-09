La supermodelo brasileña Alessandra Ambrosio dejó boquiabiertos a sus 12 millones de seguidores al compartir una sesión fotográfica de sus vacaciones por Bali, Indonesia.

La estrella de las pasarelas deslumbró ataviada con un diminuto bikini turquesa que dejó a la vista su figura imposible con abdomen plano y brazos y piernas perfectamente torneadas. Demostró que pasa por un gran momento físico a sus 44 años.

Alessandra Ambrosio presumió la belleza de su rostro con un maquillaje impecable, compuesto por rubor, labial luminoso y un delineado discreto, pero perfecto. Dejó su cabellera suelta y posó ante la cámara.

La sesión de Alessandra Ambrosio no solamente llamó la atención por su espectacular figura, sino porque lució una alianza de oro en su dedo anular, lo que desató rumores de que podría estar comprometida con el diseñador de joyas Buck Palmer.

La pareja inició su relación desde finales de 2004. Una fuente dijo al medio Daily Mail que “si Alessandra está comprometida, aún no se lo ha dicho a sus amigos, pero todos tienen la sensación de que ella y Buck van por ese camino porque su relación es muy seria y están muy enamorados, así que esto podría ser una clara señal de que se dirigen hacia el matrimonio”.

“Es probable que él haya diseñado el anillo que lleva en el dedo anular, porque ese es su trabajo: diseña joyas. Nunca ha sido tan feliz porque él tiene un gran espíritu aventurero y le gusta probar cosas nuevas; es perfecto para ella”, dijo la fuente.

Alessandra Ambrosio asegura que pasa por una gran etapa de su vida, pues es feliz con el romance que mantiene con Buck Palmer. Constantemente se les ve en fiestas y en la playa. Además, se lleva bien con sus hijos. La modelo comparte dos hijos con su ex pareja Jamie Mazur: su hija Anja y su hijo Noah.

Ambrosio se mantiene como una de las top models más demandadas en la industria. Ha trabajado con marcas como Christian Dior, Dolce & Gabbana, Chanel, Moschino, Giorgio Armani y Ralph Lauren. Por supuesto, sus desfiles como ángel de Victoria’s Secret la catapultaron a la fama.

En una entrevista con Harper's Bazaar, habló sobre cómo su sentido del estilo ha evolucionado a lo largo de los años.

"Creo que todavía me gusta ser divertida y adaptarme a mi estado de ánimo o a la ocasión, así que siempre me he divertido con mis looks. Pero creo que el cambio ha sido interno. Con los años, he adquirido más confianza en mí misma y en cómo me presento. Así que puedo experimentar y probar distintos estilos sin sentirme cohibida en absoluto”, declaró.

Mientras pasea por el mundo, la top model se toma el tiempo para administrar y trabajar en su marca de trajes de baño Gal Floripa; también hace sesiones fotográficas para varias campañas publicitarias y le dedica tiempo a algunas causas benéficas.