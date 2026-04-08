Emily Ratajkowski atrajo todas las miradas al compartir con sus seguidores un vistazo de su más reciente escapada a Japón, donde no solo disfrutó del vibrante ambiente de Tokio, sino que también deslumbró con una serie de atrevidos atuendos que resaltaron su inconfundible figura.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo de 34 años publicó una colección de fotografías cargadas de estilo y audacia, tomadas durante un viaje que realizó junto a su nuevo novio, el director francés Romain Gavras.

Entre selfies frente al espejo y tomas espontáneas, Emily mostró una faceta íntima y segura, confirmando por qué sigue siendo una de las mujeres más influyentes. Las imágenes incluyen desde una osada selfie sin la parte superior del bikini hasta una elegante bata blanca ligeramente abierta que dejaba entrever su escote.

Acompañó la publicación con una bandera japonesa y un emotivo mensaje de amor: “Japón, te extrañé. ¡Te amo!”.

Emily Ratajkowski es una de las modelos más cotizadas en la industria y hace más de un mes hizo oficial su romance con el director de cine francés Romain Gavras. Sí, ¡el ex novio de Dua Lipa!

A finales de febrero, la modelo recurrió a las redes sociales para compartir varias fotos amorosas con Gavras, de 44 años. La publicación incluía una instantánea de la pareja acurrucada en una mesa.

La nueva pareja fue vinculada románticamente por primera vez en noviembre pasado, cuando fueron vistos besándose en la ciudad de Nueva York.

Anteriormente, Emily Ratajkowski ha tenido romances con Harry Styles, Shaboozey y el comediante Eric André. También fue fotografiada besando al artista neoyorquino Jack Greer y tuvo un muy breve romance con el comediante Pete Davidson.

Las imágenes salen a la luz luego de que se resolviera su divorcio de su ex pareja Sebastian Bear-McClard. Tras separarse de Bear-McClard, Emily Ratajkowski aparentemente se declaró bisexual en octubre de 2022 después de publicar un clip de TikTok.

Al mes siguiente, expresó a la revista Harper's Bazaar: “Creo que la sexualidad es una escala móvil. Realmente no creo en la gente heterosexual. Quiero poder divertirme con la forma en que me presento en el mundo sin sentirme como una mala feminista o una buena feminista”.