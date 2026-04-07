“Nunca es tarde para empezar”. Saúl ‘Canelo’ Álvarez se hizo tendencia en internet luego de revelar sus planes profesionales fuera del ring: a sus 35 años estudiará en la universidad en Estados Unidos.

Según detalló en sus stories de Instagram, el boxeador mexicano está iniciando una nueva etapa profesional en la Universidad de San Diego para Estudios Integrales (SDUIS), California, donde estudiará la carrera de administración de empresas, un hito que le beneficiará a su formación existente de emprendimiento.

En las imágenes que compartió, Canelo aparece sosteniendo un pequeño cartel en el que se le felicita por su primer día de clases en San Diego, su pasión por el golf, además de su sueño de convertirse en un hombre de negocios “cuando crezca” y que a los 35 años es parte de la generación 2027 de la institución.

Asimismo, en otra imagen aparece frente a un atril, con una imagen panorámica con el sello de la San Diego University. En ambas imágenes el jalisciense aparece orgulloso de su ingreso a la escuela.

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San Diego University, la escuela privada donde estudiará Canelo

El boxeador mexicano anunció su ingreso a la escuela San Diego University for Integrative Studies de California, una institución privada fundada en Old Town en 1999.

Datos obtenidos de la institución apuntan que el costo por certificación del programa de negocios de 40 créditos puede ascender a los 6 mil 150 dólares . Las estimaciones actualizadas al 2026 no están disponibles a la consulta.

¿Deja el boxeo? Saúl 'Canelo' Álvarez sorprende al entrar a la universidad a los 35 años. Foto: Instagram

Abajo del ring, Canelo es un exitoso empresario. ¿Qué negocios tiene?

La nueva etapa de Canelo como estudiante es otro paso en su carrera como empresario. Se sabe que, más allá de ser uno de los boxeadores mexicanos más famosos y mejor pagados del mundo, es un destacado emprendedor, con taquerías y marca de ropa bajo su sello.

De acuerdo con los informes, el pugilista ha diversificado su marca con una cadena de gasolineras en Jalisco llamadas Canelo Energy; también tiene una cadena de tiendas de conveniencia llamada Upper by Canelo Energy, una línea de bebidas energéticas conocida como VMC (Viva México, Cabrones), además de taquerías en Guadalajara y San Diego bautizadas como El Pastor del Rica.

Aunado a todo esto, Canelo también tiene su marca de moda y mercancía oficial vendida como Canelo Store, pero eso no es todo. La presencia del boxeador en la industria de la moda se extiende hasta sus colaboraciones con Dolce & Gabbana y su trabajo como embajador de la marca de lujo AMIRI.

Al parecer Saúl ‘Canelo’ Álvarez sigue teniendo estrechos vínculos con California luego de que se rumoreara que había vendido sus propiedades de San Diego para establecerse en su rancho Las Reinas en Guadalajara.

El año pasado se informó que se había mudado definitivamente a dicha propiedad, pero nada fue confirmado en su momento; su asistencia a la Universidad de San Diego da señales de que sigue residiendo en Estados Unidos junto a su esposa Fernanda Gómez y sus hijas María Fernanda y Eva Victoria.