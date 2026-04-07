El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) confirmó que ya se alcanzó el número máximo de registros necesarios para cubrir el cupo anual de la visa de trabajo H‑1B correspondiente al año fiscal 2027, incluyendo el límite especial destinado a solicitantes con títulos de posgrado obtenidos en Estados Unidos.

Con el cierre de esta etapa inicial, el proceso entra ahora en una fase decisiva para las empresas y profesionales extranjeros que aspiran a trabajar legalmente en ese país bajo este programa.

Durante el período de registro electrónico inicial, USCIS recibió suficientes inscripciones únicas de beneficiarios para cubrir todas las visas disponibles bajo el límite anual de la H‑1B. Tras este proceso, la agencia seleccionó aleatoriamente los registros válidos necesarios y notificó a los empleadores cuyos candidatos resultaron elegidos.

Los solicitantes pueden consultar el estatus de cada registro directamente desde sus cuentas en línea, donde se indica si el beneficiario fue seleccionado y es elegible para avanzar a la siguiente etapa del trámite.

¿Quiénes pueden presentar una petición H‑1B para 2027?

Solo los empleadores cuyos registros hayan sido seleccionados podrán presentar una petición formal H‑1B para el año fiscal 2027. Este requisito aplica tanto para el cupo general como para la exención por título avanzado (maestría).

Las solicitudes podrán enviarse a partir del 1 de abril de 2026, siempre que estén respaldadas por un registro válido y correspondan exactamente a la información presentada durante la etapa inicial.

Plazos y forma de presentar la solicitud

Las peticiones H‑1B sujetas al límite anual deberán presentarse:

En la oficina de USCIS correspondiente o

En línea a través de my.uscis.gov.

El periodo de presentación será de al menos 90 días, contados desde la fecha indicada en la notificación oficial de selección. Cada solicitud deberá incluir una copia de dicha notificación, como comprobante de elegibilidad.

Nueva edición obligatoria del Formulario I‑129

USCIS informó que, desde el 1 de abril, únicamente aceptará la nueva edición del Formulario I‑129, Solicitud para Trabajador No Inmigrante, con fecha 27 de febrero de 2026.

Todas las peticiones H‑1B correspondientes al año fiscal 2027 deberán presentarse exclusivamente con esta versión actualizada del formulario; las ediciones anteriores no serán aceptadas.

La agencia migratoria subrayó que la petición H‑1B debe coincidir plenamente con el registro seleccionado. Esto incluye:

Datos de identificación del beneficiario.

Información del puesto ofrecido.

Nivel salarial declarado.

Además, el solicitante deberá presentar pruebas del pasaporte o documento de viaje válido utilizado durante el registro inicial, así como documentación que respalde el nivel salarial indicado.

Pago adicional de $100,000 dólares

Ciertas solicitudes H‑1B presentadas a partir del 21 de septiembre de 2025 están sujetas a una Proclamación Presidencial que exige un pago adicional de 100,000 dólares como condición de elegibilidad. Este requisito aplica solo a casos específicos y debe evaluarse cuidadosamente antes de presentar la solicitud.

La selección no garantiza la aprobación

USCIS recordó que ser seleccionado en el registro no equivale a la aprobación automática de la visa. Los empleadores aún deben demostrar que cumplen todos los requisitos del programa H‑1B y presentar la evidencia exigida en las instrucciones del Formulario I‑129.

La revisión final de cada petición determinará si el beneficiario recibe la autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos bajo esta visa especializada.