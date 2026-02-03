Trabajar legalmente en Estados Unidos a través del programa de visas H‑1B ya tiene fecha clave. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la apertura del período inicial de registro para el límite de visas H‑1B correspondiente al año fiscal 2027, un paso indispensable para miles de profesionales extranjeros que buscan empleo en el país.

De acuerdo con el USCIS, el registro electrónico comenzará al mediodía del 4 de marzo de 2026 y permanecerá abierto hasta el mediodía del 19 de marzo de 2026. Durante este lapso, los empleadores y sus representantes deberán registrar a cada beneficiario de manera individual a través de una cuenta en línea del USCIS.

El organismo precisó que cada registro tiene un costo obligatorio de 215 dólares, que debe pagarse al momento de enviar la solicitud electrónica. “Los solicitantes y representantes interesados en la cantidad máxima de visas H‑1B deben usar una cuenta en línea del USCIS para registrar electrónicamente a cada beneficiario”, indicó la agencia en su comunicado oficial.

Quiénes deben crear una cuenta en USCIS

El USCIS aclaró que los empleadores que solicitan la visa H‑1B y aún no cuentan con una cuenta en línea deberán crear una cuenta de organización antes de iniciar el proceso. Por su parte, los representantes legales pueden agregar clientes empresariales a sus perfiles en cualquier momento.

Sin embargo, tanto empleadores como representantes deberán esperar hasta el 4 de marzo para ingresar la información de los beneficiarios y completar el envío del registro junto con el pago correspondiente.

Cómo y cuándo se conocerán los resultados

Una vez cerrado el período de registro inicial, USCIS realizará el proceso de selección. La agencia informó que las notificaciones de selección se enviarán antes del 31 de marzo de 2026, directamente a las cuentas en línea de los usuarios.

“El proceso de selección se realiza después del cierre del período de registro inicial”, señaló el USCIS, subrayando que solo quienes resulten seleccionados podrán avanzar a la siguiente etapa.

Es importante destacar que un peticionario solo puede presentar una solicitud H‑1B sujeta al límite si el registro del beneficiario fue seleccionado, incluso en los casos en los que el trabajador sea elegible para la exención por grado académico avanzado.

Cambios clave en la selección de visas H‑1B

Para el año fiscal 2027, el proceso incorpora modificaciones relevantes derivadas de una norma final publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Este nuevo esquema busca priorizar a los beneficiarios con mayor cualificación y mejores salarios, con el objetivo de proteger “los salarios, las condiciones laborales y las oportunidades de empleo de los trabajadores estadounidenses”.

USCIS explicó que, si durante el registro inicial se reciben más solicitudes de beneficiarios únicos que el límite permitido, se llevará a cabo una selección ponderada entre los registros presentados correctamente. En caso contrario, todas las solicitudes válidas de beneficiarios únicos serán seleccionadas.

Según el USCIS, si un registro es seleccionado y el solicitante es elegible para presentar la petición H‑1B, podría ser obligatorio el pago de una tarifa adicional de 100,000 dólares como requisito de elegibilidad antes de presentar la solicitud formal.

Una vez que un registro resulte seleccionado, el empleador tendrá 90 días para presentar la petición H‑1B, a partir del 1 de abril de 2026. Este plazo es estricto y forma parte de las normas establecidas para el año fiscal 2027.

USCIS también recordó que, a partir del 27 de febrero de 2026, el sorteo H‑1B será ponderado para favorecer a los candidatos mejor remunerados y con mayores habilidades, aunque manteniendo oportunidades para distintos niveles salariales.

Con el arranque del registro el 4 de marzo, el reloj comienza a correr para empresas y profesionales que buscan asegurar una oportunidad laboral en Estados Unidos.