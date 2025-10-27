TE RECOMENDAMOS

El 19 de septiembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos anunció un cambio significativo en el . A través de una Proclamación Presidencial, se estableció un nuevo requisito: el pago adicional de 100,000 dólares para ciertas solicitudes de visa H-1B presentadas a partir del 21 de septiembre de 2025.

¿Qué es la visa H-1B?

La es una visa de no inmigrante que permite a empresas estadounidenses contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas, como tecnología, ingeniería, medicina, finanzas y más.

Para calificar, el puesto debe requerir conocimientos técnicos o académicos avanzados, y el solicitante debe contar con al menos una licenciatura o su equivalente en un campo relacionado.

¿Por qué se cobrará un pago de 100,000 dólares?

La nueva medida busca reformar el y restringir la entrada de ciertos trabajadores no inmigrantes. Según la Proclamación, el pago de 100,000 dólares es obligatorio para:

presentadas a partir del 21 de septiembre de 2025 para personas fuera de Estados Unidos sin una visa H-1B válida.

Peticiones que soliciten notificación consular, notificación en el puerto de entrada o inspección previa al vuelo.

Peticiones de cambio de estatus, enmienda o extensión de estadía que sean denegadas por el USCIS debido a que el solicitante no cumple con los requisitos migratorios.

¿Quiénes están exentos?

No todos los solicitantes deben pagar esta tarifa. Están exentos:

Quienes ya tengan una.

Peticiones presentadas antes del 21 de septiembre de 2025.

Peticiones aprobadas para cambio de estatus, enmienda o extensión dentro de Estados Unidos, incluso si el beneficiario luego sale del país y regresa con una visa vigente.

¿Cómo se realiza el pago?

El pago de los 100,000 dólares debe realizarse antes de presentar la petición ante el USCIS. El proceso es el siguiente:

Acceder a .

Seguir las instrucciones para programar el pago.

Al presentar la , se debe incluir el comprobante de pago o una constancia de excepción emitida por el Secretario de Seguridad Nacional.

Las peticiones que no incluyan este comprobante serán rechazadas automáticamente.

¿Se pueden solicitar excepciones?

Sí. El Secretario de Seguridad Nacional puede conceder excepciones al pago si se demuestra que:

El trabajador extranjero es de interés nacional.

No hay trabajadores estadounidenses disponibles para el puesto.

El trabajador no representa una amenaza para la seguridad del país.

El afectaría negativamente los intereses de Estados Unidos.

Las solicitudes de excepción deben enviarse con documentación justificativa al correo: H1BExceptions@hq.dhs.gov.

¿Cómo es el proceso para obtener una visa H-1B?

Certificación laboral (LCA): El empleador debe obtener la aprobación del Departamento de Trabajo.

Formulario I-129: El empleador presenta la petición al USCIS, incluyendo el comprobante de pago o la excepción.

: Si se aprueba la petición, el trabajador puede solicitar la visa en una embajada o consulado y luego ingresar al país.

La visa H-1B permite una estadía inicial de hasta 3 años, con posibilidad de extensión por otros 3 años, para un total de 6 años.

