Los adultos mayores en México que cuenten la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) podrán aprovechar de un gran beneficio: el 50% de descuento en varios establecimientos durante noviembre y diciembre. ¿Qué lugares tendrán dicha promoción? Te contamos para que la disfrutes al máximo.

La tarjeta del INAPAM proporciona varios beneficios y descuentos para los adultos mayores, esto con el objetivo de que tengan la oportunidad de conseguir varios productos y servicios a un bajo precio.

Por ejemplo, una vez que cumplen 60 años y tramitan su INAPAM, las personas de la tercera edad tienen derecho a descuentos en alimentación, vestido, transporte, salud, predial, agua, asesorías legales, entre otros rubros. Recientemente se dio a conocer que hay algunos sitios en los que actualmente tienen vigente un 50% de descuento para adultos mayores.

¿Dónde da el INAPAM 50% de descuento?

Los descuentos del 50% únicamente son aplicables en el Estado de México y presentando la credencial; los lugares son:

Abarrotes Álvarez Ramírez , en Tequisquiac (Iturbide #2, Col. Centro, C.P. 55650)

, en Tequisquiac (Iturbide #2, Col. Centro, C.P. 55650) Agua Hogar , en Tlalnepantla (Roberto Lara y López Local #4, Col. San Lucas Tepetlacalco, C.P. 54055)

, en Tlalnepantla (Roberto Lara y López Local #4, Col. San Lucas Tepetlacalco, C.P. 54055) Cafetería Lunch Break , en Avenida José María Morelos #605, Barrio La Veracruz, C.P. 51350

, en Avenida José María Morelos #605, Barrio La Veracruz, C.P. 51350 Restaurante Cuevas, en Plaza de la Constitución #12, Colonia Centro, C.P. 54200.

¿Cómo recibir el apoyo del INAPAM?

Lo que necesitas hacer para recibir el apoyo del INAPAM es tramitar dicha tarjeta; para eso tienes que:

-Reunir los requisitos y la documentación solicitada.

-Dirigirte a un módulo del INAPAM, el que esté más cerca de tu domicilio; aquí puedes consultar su ubicación.

-Entregar la información requerida

-Esperar unos minutos para recibir tu credencial.

Los requisitos que debes llevar para sacar tu INAPAM son: