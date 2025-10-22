TE RECOMENDAMOS

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?

INAPAM. Así puedes obtener despensas gratis con tu credencial; requisitos

INAPAM. Así puedes obtener despensas gratis con tu credencial; requisitos

INAPAM. ¿A partir de qué edad se debe tramitar, según la Secretaría del Bienestar? Requisitos

INAPAM. ¿A partir de qué edad se debe tramitar, según la Secretaría del Bienestar? Requisitos

Los adultos mayores en México que cuenten la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores () podrán aprovechar de un gran beneficio: el 50% de descuento en varios establecimientos durante noviembre y diciembre. ¿Qué lugares tendrán dicha promoción? Te contamos para que la disfrutes al máximo.

La tarjeta del INAPAM proporciona varios beneficios y descuentos para los adultos mayores, esto con el objetivo de que tengan la oportunidad de conseguir varios productos y servicios a un bajo precio.

Por ejemplo, una vez que cumplen 60 años y tramitan su INAPAM, las personas de la tercera edad tienen derecho a en alimentación, vestido, transporte, salud, predial, agua, asesorías legales, entre otros rubros. Recientemente se dio a conocer que hay algunos sitios en los que actualmente tienen vigente un 50% de descuento para adultos mayores.

¿Dónde da el INAPAM 50% de descuento?

Los descuentos del 50% únicamente son aplicables en el Estado de México y presentando la credencial; los lugares son:

  • Abarrotes Álvarez Ramírez, en Tequisquiac (Iturbide #2, Col. Centro, C.P. 55650)
  • Agua Hogar, en Tlalnepantla (Roberto Lara y López Local #4, Col. San Lucas Tepetlacalco, C.P. 54055)
  • Cafetería Lunch Break, en Avenida José María Morelos #605, Barrio La Veracruz, C.P. 51350
  • Restaurante Cuevas, en Plaza de la Constitución #12, Colonia Centro, C.P. 54200.

¿Cómo recibir el apoyo del INAPAM?

Lo que necesitas hacer para recibir el apoyo del INAPAM es tramitar dicha tarjeta; para eso tienes que:

-Reunir los requisitos y la documentación solicitada.

-Dirigirte a un módulo del INAPAM, el que esté más cerca de tu domicilio; .

-Entregar la información requerida

-Esperar unos minutos para recibir tu credencial.

Los requisitos que debes llevar para sacar tu INAPAM son:

  • Acta de nacimiento legible.
  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside).
  • CURP actualizado.
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).
  • Teléfono de contacto de emergencia.
  • 1 fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.
Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]