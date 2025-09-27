Cuando llegan a cierta edad, los adultos mayores en México pueden solicitar uno de los apoyos económicos más populares que se les ofrecen: se trata de la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), con la cual obtienen varios beneficios y descuentos que los ayudan a ahorrarse un buen dinero. Si quieres sacar dicha credencial, te compartimos el tutorial del trámite, con los requisitos y la edad confirmada requerida.

El INAPAM pone al alcance de las personas de edad avanzada una tarjeta con la cual pueden acceder a varios beneficios, ofertas y descuentos, que pueden ocupar siempre que la necesiten, no tienen un límite. Lo más importante para obtener dicha tarjeta es cumplir con el requisito de la edad.

Algunos mexicanos aún tienen duda sobre a los cuántos años pueden tramitar la tarjeta del INAPAM y qué documentos y requisitos necesitan presentar a la hora de ir a sacarla; también, desconocen en qué lugar se lleva a cabo el trámite, por lo que no saben a dónde dirigirse.

Guía rápida para sacar la tarjeta INAPAM en octubre 2025

Lo que necesitas hacer para obtener tu credencial INAPAM es lo siguiente:

-Reúne los requisitos y la documentación solicitada.

-Dirígete a un módulo del INAPAM, el que esté más cerca de tu domicilio; aquí puedes consultar su ubicación.

-Entrega tu información.

-Espera unos minutos y recibe tu tarjeta en el momento.

¿Qué se necesita para sacar la credencial del INAPAM en octubre 2025?

Los requisitos para sacar tu tarjeta INAPAM son:

Acta de nacimiento legible .

. Identificación oficial vigente (INE, pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside).

(INE, pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside). CURP actualizado .

. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

Teléfono de contacto de emergencia.

1 fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

Si bien, la tarjeta del INAPAM se considera como un apoyo económico para los adultos mayores, dicha credencial no da dinero en efectivo, pero sí descuentos en varios servicios y establecimientos, como restaurantes, farmacias, cadenas de supermercado, transporte, entre otros.

¿Cuántos años debes tener para la tarjeta INAPAM?

De acuerdo con las autoridades, debes tener 60 años cumplidos para poder obtener la tarjeta INAPAM. A partir de esa edad, tendrás acceso a todos los beneficios.