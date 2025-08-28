Una nueva credencial con descuentos en tiendas llega para beneficio de los pensionados y jubilados en México. ¿Ya la conoces? Si no, sigue leyendo para que te enteres de todos los detalles de esta tarjeta que algunos señalan podría reemplazar a la del INAPAM. Te decimos de cuál se trata, qué requisitos debes presentar para tramitarla y dónde hacerlo.

Actualmente, la tarjeta INAPAM es la única que existe en México que ofrece beneficios y descuentos para adultos mayores. Una vez que las personas de la tercera edad cumplen 60 años, pueden sacarla presentando sólo unos cuantos requisitos. No obstante, el más importante requerimiento es el de la edad.

Sin embargo, ya no es la única credencial que da beneficios a jubilados y pensionados, debido a que hay otra tarjeta que se puede tramitar fácilmente y pueden obtenerla personas menores de 60 años.

Se trata de una tarjeta que expide el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y que entrega de manera inmediata tan sólo proporcionando algunos datos.

Esta es la nueva tarjeta que ofrece descuentos en tiendas para pensionados y jubilados

La nueva credencial para pensionados y jubilados se llama “Solo para Ti” y es del ISSSTE; dicha tarjeta ofrece un 5% de descuento en las compras que hagas en las tiendas SUPERISSSTE.

Requisitos de la tarjeta Sólo para Ti del ISSSTE

De acuerdo con las autoridades, los requisitos que necesitas para obtener la tarjeta de descuentos del ISSSTE son:

Nombre completo .

. Número telefónico .

. Correo electrónico.

En el momento en que haces el trámite queda activada la tarjeta y puedes comenzar a disfrutar de los descuentos. Según lo informado, la credencial puede ser solicitada por mayores de 18 años.

¿Dónde puedo sacar la tarjeta Solo para Ti del ISSSTE?

Puedes solicitarla de manera rápida y sencilla en cualquier tienda SUPERISSSTE, directamente en cajas o en el área de atención clientes. Encuentra la tienda SUPERISSSTE más cercana a tu domicilio en el siguiente enlace: https://www.superissste.gob.mx/ubica-tu-tienda/.

¿La tarjeta “Sólo para Ti” sustituirá a la del INAPAM?

No se pueden comparar ambas tarjetas ya que cada una ofrece beneficios y descuentos diferentes. La credencial “Sólo para ti” sirve para que la compra de tu despensa sea más barata y así puedas tener todo lo que necesitas en tu hogar.

Por su parte, la tarjeta INAPAM, es para que los adultos mayores accedan a descuentos y beneficios en varias áreas, como salud, alimentación, vestido, hogar, transporte, asesorías legales, entre otras.

Te conviene tener ambas tarjetas, ya que pueden ser utilizadas para distintas cosas, además de que la del ISSSTE tiene la ventaja que puede ser tramitada por mayores de edad, mientras que la del INAPAM es a partir de los 60 años.