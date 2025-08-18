El pasado 1 de agosto la Secretaría del Bienestar abrió el nuevo registro a la Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a mujeres en vulnerabilidad económica y social en México, con edades de entre 60 a 64 años.

Las nuevas vinculaciones cerrarán el 30 del mismo mes, luego de esto, las aspirantes seleccionadas serán beneficiarias de un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos que se depositará directamente a su Tarjeta del Bienestar.

Calendario de registro a la Pensión Mujeres Bienestar

El registro a este programa social se hace de acuerdo a la primera letra del apellido paterno de las aspirantes; así va el calendario:

A, B, C - Lunes 18, 25

D, E, F, G, H - Martes 19, 26

I, J, K, L, M - Miércoles 20, 27

N, Ñ, O, P, Q, R - Jueves 21, 28

S, T, U, V, W, X, Y, Z - Viernes 22, 29

¿Se puede hacer el registro a la Pensión Mujeres Bienestar en sábado?

En caso de que se te haya pasado la fecha de registro que te corresponde según la primera letra de tu primer apellido, o que no puedas acudir a los Módulos Bienestar, puedes hacer el trámite en sábado.

¡Toma nota! Las autoridades de la Secretaría del Bienestar reciben nuevas incorporaciones al apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales todos los sábados de agosto hasta el día 30.

Las últimas fechas disponibles para realizar e trámite en sábado son: 23 y 30 de agosto.

Sin importar la inicial de tu primer apellido, puedes acudir a tu módulo más cercano a presentar tu registro, sólo debes cumplir con todos los requisitos.

Los Módulos Bienestar atienden al público en general en un horario de 10 am a 4 pm. En caso de que no sepas dónde se encuentran estos centros de registro, da clic en este enlace https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ , aquí puedes ubicar el módulo más cercano a tu domicilio.

Requisitos para hacer el registros la Pensión Mujeres Bienestar 2025

Los requisitos que se deben cubrir para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar son los siguientes:

Identificación oficial vigente.

Acta de nacimiento.

CURP.

Comprobante de domicilio, no mayor a 6 meses.

Teléfono de contacto.

Formato Bienestar.

¿Quiénes pueden registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar 2025?

Como lo describe el programa social, la Pensión Mujeres Bienestar está destinada a apoyar a las mujeres en vulnerabilidad económica y social. Para el registro activo, las beneficiarias deben estar dentro del rango de edad especificado que es de entre 60 y 64 años.

Las interesadas en ser parte del apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales no deben tener otra pensión monetaria, ya sea de instituciones de seguridad social como IMSS o ISSSTE.

El Gobierno Federal, junto a la Secretaría del Bienestar, prioriza los grupos sociales más vulnerables del país, como la población indígena mexicana o afromexicana, y mujeres de bajos recursos que vivan en zonas de alta marginación.