Surge un nuevo apoyo bienestar en la Ciudad de México, así lo anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien dijo que dicho pago de dinero estará destinado para las personas cuidadoras que habitan en la capital. ¿En qué consistirá este programa y quiénes podrán inscribirse? Te contamos lo que se sabe y la fecha de inicio de esta ayuda económica.

En el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Brugada dijo que es importante reconocer la labor que realizan las personas cuidadores en México.

Señaló que su administración se centrará en ofrecer este apoyo y cambiar al discurso, ya que “es el momento de transformar la manera en la que entendemos y valoramos el cuidado, dejando atrás estereotipos de género y reconociendo el bienestar colectivo y el desarrollo”.

Esto lo mencionó porque por años quienes han sido principales cuidadores han sido las mujeres; por tal motivo, busca generar igualdad en esta labor, que es poco reconocida y remunerada.

¿Quiénes podrán solicitar el nuevo apoyo bienestar para personas cuidadoras?

De acuerdo con la jefa de gobierno, quienes podrán solicitar este apoyo serán las personas cuidadoras que cuidan a gente dependiente por enfermedad o por edad. “Consideramos importante que la ciudad pueda apoyar a las personas cuidadoras, principalmente de personas que son totalmente dependiente por enfermedad, por edad, en fin, apoyar económicamente a las personas cuidadoras", enfatizó.

Requisitos para solicitar apoyo económico de personas cuidadoras CDMX

Hasta el momento, las autoridades no han compartido los requisitos que se solicitarán para este apoyo económico, sin embargo, sí señalaron que estará destinado para:

-Cuidadores y cuidadoras mayores de 30 años que estén a cargo de adultos mayores y personas con discapacidad en la CDMX.

¿Cuál es la fecha de inicio del nuevo apoyo bienestar para personas cuidadoras?

Según lo informado por Brugada, el apoyo bienestar para personas cuidadoras arrancará en 15 días, es decir, a finales de agosto o principios de septiembre.

¿De cuánto es el monto de apoyo para las personas cuidadoras CDMX?

Clara Brugada no compartió el monto que entregará a las personas cuidadoras de este nuevo apoyo bienestar, aunque se espera que proporcione dicha información en los próximos días.