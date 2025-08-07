¿Necesitas dinero? Si vives en el Estado de México y requieres de un apoyo económico que te ayude a cubrir tus gastos diarios, pide esta ayuda que ofrecen las autoridades de dicha entidad: se trata de un pago de 15 mil pesos que se dará a las personas que cumplan con dos requisitos. ¿Cuáles son esas condiciones? Te contamos qué apoyo es, cuándo es el registro y en dónde.

El gobierno del estado de México cuenta con varios apoyos económicos destinados para los habitantes de la entidad; algunos de ellos están dirigidos a mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y madres trabajadoras, debido a que son un sector de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Como una forma de ayudar a los que se encuentran en una situación complicada es que surge un apoyo de 15 mil pesos, el cual se entregará a los mexiquenses que estén desempleados.

Las autoridades abrieron la convocatoria de registro para que acudan todas las personas que en este momento no cuenten con un empleo y soliciten dicho apoyo que los ayudará a cubrir sus gastos y deudas.

¿Qué es “Apoyo al Desempleo para el Bienestar” que da 15 mil pesos en Edomex?

El “Apoyo al Desempleo para el Bienestar” es un programa que tiene como objetivo contribuir al ingreso económico de las personas de 18 años en adelante que se encuentren sin trabajo. El monto del apoyo será equivalente a $3,000 pesos, que se puede entregar en una o hasta cinco ocasiones, dando un total de 15 mil pesos.

Aunque también se proporciona ayuda para que las personas encuentren empleo a través de la bolsa de trabajo de la entidad.

¿Cómo solicitar el apoyo de 15 mil pesos en el Edomex?

Para solicitar al gobierno del Estado de México el apoyo de 15 mil pesos tienes que hacer tu registro del 4 al 15 de agosto, en horario abierto, en la página web de la Secretaría del Trabajo de la entidad: https://strabajo.edomex.gob.mx.

Los pasos para hacer el trámite en línea son:

-Llena el formulario de registro con tus datos personales.

-Adjuntar en formato PDF los documentos solicitados.

-Llena el Formato Único de Bienestar y listo.

Si lo deseas, también puedes hacer el trámite presencial:

-Acude a los módulos de las Oficinas Regionales de Empleo los días 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 15 de agosto, en horario de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas; dichos módulos están ubicados en:

Oficina Regional Atlacomulco : Calle Ingeniero Luis Galindo Ruiz, número 312 (Centro de Servicios Administrativos, Edificio F, planta baja), colonia Isidro Fabela, C.P. 50450, Atlacomulco, Edomex. Tel. 712 124 8393

Oficina Regional Ecatepec : Calle Nicolás Bravo (entre avenida López Mateos y Agricultura), colonia La Mora, C.P. 55030, Ecatepec, Edomex. Tel. 55 5770 9614

Oficina Regional Ixtapaluca : Calle Municipio Libre, número 1, (a un costado del Auditorio Municipal), colonia Centro, C.P. 56530, Ixtapaluca, Edomex. Tel. 55 2606 7361

Oficina Regional La Paz : Avenida El Tepozán, número 3 (Plaza El Tepozán, local número PA-C-13, segundo nivel), colonia Floresta. C.P. 56420, La Paz, Edomex. Tel. 55 9401 6910

Oficina Regional Naucalpan : Avenida Juárez, número 39 (Fraccionamiento El Mirador, edificio B, anexo al Palacio Municipal, planta baja), C.P. 53050, Naucalpan de Juárez, Edomex. Tel. 55 5371 8399

Oficina Regional Nezahualcóyotl : Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 100, letra Q, colonia Metropolitana, segunda Sección. C.P. 5770, Nezahualcóyotl, Edomex. Tel. 55 5112 8054

Oficina Regional San Mateo Atenco : Calle Miguel Hidalgo S/N, Barrio de San Miguel, C.P. 52104, San Mateo Atenco, Edomex. Tel. 722 941 1234

Oficina Regional Tlalnepantla : Avenida Hidalgo, número 132, colonia La Romana, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Edomex. Tel. 55 5319 0863 y 55 5383 3135

Oficina Regional Tejupilco : Calle Santa Cecilia, número 40 (ex Bodega IMPECSA), colonia México 68, C.P. 51400, Tejupilco, Edomex. Tel. 724 267 5431

Oficina Regional Toluca : Calle Josefa Ortiz de Domínguez, número 216, Barrio Santa Clara, C.P. 50090, Toluca, Edomex, Tel. 722 213 33 30

Requisitos para pedir 15 mil pesos de apoyo en el Edomex por desempleo

Las personas interesadas deben cumplir con dos requisitos fundamentales:

Tener 18 años .

. Estar desempleado.

Pero también necesitan cubrir estos requisitos:

Vivir en el Estado de México.

Ser de nacionalidad mexicana

Acta de nacimiento

Formato Único de Registro (FUB)

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Escrito libre, firmado, que manifieste bajo protesta de decir verdad que se encuentra en situación de desempleo

Acreditar el desempleo con constancia laboral en la que señale que tuvo un trabajo reciente o con la baja emitida por el instituto de seguridad social al que esté afiliado.

¿Qué municipios del Edomex se puede pedir el pago de 15 mil pesos?

Dicho programa cubre los 125 municipios del Estado de México.

¿Cómo saber si te darán el apoyo de 15 mil pesos en el Estado de México? Será en septiembre 2025 cuando las autoridades publiquen los resultados con los nombres de las personas seleccionadas; podrás consultarlos en https://strabajo.edomex.gob.mx.