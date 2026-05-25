Después de haber dado a luz a Ferrán, hijo que comparte con el locutor y presentador Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres habló sobre los 20 kilos que bajó y el acoso que recibió en línea por haber subido 33 kilos en el embarazo.

En un video que compartió en redes, la también presentadora reveló que adelgazó 20 kilos en cinco meses tras el nacimiento de su bebé. Si bien sus comentarios en primera instancia pudieron insinuar algún arreglo estético o el uso de medicamentos para bajar de peso como el popular Ozmepic, Sofía afirmó que en realidad su pérdida de peso se debió a las hormonas, las mismas que la hicieron fluctuar durante nueve meses.

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“¿Cómo bajé 20 kilos en 5 meses? Yo subí 33 kilos en mi embarazo y haciendo ejercicio cinco veces a la semana y comiendo súper sano”, apuntó la actriz sobre cómo subió de peso a pesar de llevar regímenes saludables.

“Las hormonas hicieron lo que quisieron conmigo. Todo el mundo me dijo: ‘La lactancia te va a enflacar’. ¡Mocos! Más me hinché”, dijo.

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Según contó, el cambio en su peso comenzó a notarse de forma instantánea cuando dejó de lactar hace unos meses: “Hace apenas cinco meses dejé la lactancia y los cambios fueron instantáneos (...) Ahora todo mundo me pregunta: ‘¿Qué hiciste?’ Y yo digo: ‘Nada diferente a lo que siempre he hecho’”.

A lo largo de su embarazo, y todavía tras haber dado a luz, Sofía Rivera Torres fue blanco de críticas y burlas en redes sociales por su peso. Según destacó, recibía comentarios como: “Jamás te vas a volver a recuperar, ya valió madres tu cuerpo”.

En torno a esto, la conductora decidió que el mundo se iba a equivocar sobre las críticas hacia su cuerpo y señaló que no iba a rendirse hasta lograr su objetivo de recuperar su figura y cumplir con sus metas: “Decidí que todo mundo se iba a volver a equivocar (...) La verdad es que jamás consideré la posibilidad de no lograr mis metas”.

Además de continuar con la rutina de ejercicio y alimentación saludable, y de haber dejado la lactancia, la presentadora señaló que puso en práctica un método médico, que ya había usado en 2019, para controlar las hormonas y así regresar a su peso normal.

“El doctor descubrió el tema hormonal tan latoso que tengo y me ayudó, no sólo a controlarlo, lo dominamos por completo (...) Me cambió la vida”, apuntó.

Desde los primeros meses de embarazo, la celebridad, de 33 años, causó polémica en redes sociales por aparecer con “kilos de más”. En una publicación que hizo en su momento, Rivera exhibió a todos aquellos usuarios que le hicieron body shaming y los mensajes que continuamente le enviaban con consejos y tratamientos para bajar de peso.

“Esta mañana yo desperté con muchos mensajes. Algunas personas mostrándome su apoyo y mandándome palabras de aliento. Clínicas ofreciéndome servicios de belleza gratuitos y cuando me metí a ver a qué se debía toda esta conmoción resulta que me encuentro con unas 'fotos mías', con un cuerpo que vi distinto al que tengo”, contó

Además dijo que estaba en proceso de recuperar su figura tras haber dado a luz, pero que no tenía prisa pues estaba enfocada en su bebé y la lactancia.