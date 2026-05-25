La cantante británica Dua Lipa deslumbró al presumir su figura con un impactante bikini dorado durante una lujosa escapada en el sur de Francia. Desde el exclusivo Hotel du Cap-Eden-Roc, la artista compartió imágenes deslumbrantes.

Las fotografías, en las que también aparece luciendo elegantes atuendos y una bata de baño, capturan su faceta más relajada en medio de un entorno de lujo. Dejó a la vista su figura casi irreal y derrochó glamour.

Sus seguidores alaban su belleza mientras ella vive una polémica legal que enfrenta con la compañía Samsung. La intérprete de “One Kiss” interpuso una demanda por 11 millones de libras esterlinas al acusar a la empresa de utilizar su imagen sin autorización en una campaña global para promocionar televisores.

4K | Dua Lipa via IG pic.twitter.com/WIZYsPFJDZ — JumpTrailers (@JumpTrailers) May 19, 2026

De acuerdo con documentos judiciales, la fotografía en cuestión fue tomada detrás del escenario durante su participación en el festival Austin City Limits en 2024, y la cantante asegura poseer los derechos de autor de dicha imagen.

El equipo legal de Dua Lipa sostiene que la artista no tuvo “ningún voto, control ni influencia” sobre el uso de su fotografía, y que además nunca habría aprobado esta colaboración. Según la denuncia, la cantante se enteró del uso comercial de su imagen una vez que los productos ya estaban en el mercado.

Asimismo, los abogados criticaron la reacción de Samsung ante la solicitud de retirar la fotografía, calificando la respuesta de la empresa como despectiva e insensible, lo que habría agravado aún más la situación. También incluye pruebas de cómo el uso de su imagen habría influido directamente en las decisiones de compra de algunos consumidores, quienes creyeron que existía un respaldo publicitario por parte de la artista.

Dua Lipa viene de disfrutar de un lujoso safari en Sudáfrica junto a su prometido, el actor Callum Turner. La pareja, que inició su relación en enero de 2024 y confirmó su compromiso en diciembre de ese mismo año, estaría planeando una boda para este verano, optando por una ceremonia íntima en lugar de un evento multitudinario, pese a su amplia red de amistades famosas.

Fuentes citadas por el tabloide Daily Mail, aseguran que los preparativos se mantienen con discreción y que incluso se han explorado locaciones en Italia y el Reino Unido.

En entrevista con la revista Vogue de Gran Bretaña, habló sobre sus planes familiares y dijo que le preocupa cómo el hecho de tener hijos encajará con su carrera como estrella pop.

“Me encantaría tener hijos algún día. Pero es como la constante pregunta de cuándo llegaría el momento ideal: cómo encajaría con mi trabajo y cómo funcionaría si me fuera de gira, y cuánto tiempo libre tendría que tomarme”.

“Creo que es una de esas cosas que pasan cuando pasan. Me encantan los niños, pero creo que criar a un hijo implica mucho más que simplemente amarlos”.