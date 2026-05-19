Durante su actual estancia en México, Cazzu ha sido tema de conversación por los shows que ha estado dando, pero también por un discurso contundente que dio en Querétaro acerca de todos aquellos que la critican sobre su físico y su forma de vestir.

En redes sociales se ha dicho que la cantante lanzó indirectas hacia Ángela Aguilar y Pati Chapoy, en especial por ésta última que la ha criticado varias veces en su programa Ventaneando por la ropa que usa en sus conciertos. Pero, ¿qué dijo? A continuación te contamos todo…

Durante su concierto en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez en Querétaro, la cantante argentina se tomó su tiempo para hablar sobre su imagen y para exponer a todos aquellos que la critican por usar ropa pequeña o por tener celulitis; además aprovechó para decirle a sus fanáticos que se quieran como son y respeten su cuerpo.

“Mañana, ya sabe cómo es. ¿Vieron esos programas en los que hablan mal y dicen: ‘Sus pantalones cortitos, que tiene mucha celulitis’? Así somos, y nos va bien. Nada de estarse metiendo cosas raras”, señaló la cantante simulando tener volumen en las caderas.

Ante estas palabras y el gesto, los fans e internautas apuntaron que se refería a las esponjas que presuntamente Ángela se pone para aumentar el tamaño de sus caderas y a la carrera de la nieta de Flor Silvestre que ha estado en crisis desde que explotó el escándalo con Christian Nodal y las supuestas infidelidades.

Cazzu confesó que antes de subir al escenario suele elegir cuidadosamente qué ropa usar debido a las inseguridades que tiene con su cuerpo y las que le hacen sentir a través de las críticas, pero en dicha ocasión decidió mostrarse tal como es frente a sus fans.

“Yo tengo unas cachas bastante grandes y están llenas de cosas y yo siempre digo: ‘Me voy a poner una media’. Pero después, me parece lindo recordarles a ustedes, porque que a veces pasa que, las personas que nos subimos a un escenario sentimos que por algún motivo tenemos que ser perfectas y me molesta un poco porque no, yo soy así y tengo imperfecciones, somos muy parecidas, son cosas que tenemos. Quiéranse como son, quieran sus cuerpos, respeten sus cuerpos, no hagan caso a los comentarios para no lastimar sus cuerpos,. ¡Cuídense, chicas!”, dijo.

Y agregó entre risas antes de seguir con el concierto: “Cuando me salgan las arrugas, síganme queriendo”.

En los últimos meses, después de la polémica entre Nodal y Ángela, Cazzu ha sido blanco de críticas por parte de Pati Chapoy y sus colaboradores en el programa Ventaneando. De hecho, en un episodio, la conductora cuestionó la capacidad de Cazzu de llenar el Auditorio Nacional para su gira Latinaje en vivo.

En otro episodio, tras el primer concierto de la argentina, Chapoy criticó el show y señaló que había estado “raro” y que salió “medio encuerada todo el tiempo”. Aunado a este comentario, la presentadora también señaló que se la pasaba “cachondéandose” frente al público.