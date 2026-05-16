Cazzu sorprendió a todos al admitir que ya no puede hablar públicamente de Christian Nodal, esto después de se le preguntara sobre el cantante; la argentina reveló la razón por la que no puede hacerlo y dijo que “aunque quisiera”, hay un impedimento; entérate cuál es.

A su llegada a la Ciudad de México para presentarse en el festival Tecate Emblema, Cazzu fue cuestionada sobre varios temas, incluyendo el éxito de su gira en Estados Unidos y la más reciente publicación que hizo su expareja con relación a su hija Inti.

Hace unos días, Nodal subió un video a Instagram en el que presumió la habitación de su pequeña, el cual habría sido decorado por Ángela Aguilar; en dichas imágenes se observó que el espacio cuenta con varias comodidades, un gran clóset, así como la decoración de las paredes que simulan un desierto y un libro infantil en el que se cuenta la historia de “un forajido” y su hija.

Ante la pregunta de los reporteros sobre lo que pensaba de dicho video, la argentina contestó inmediatamente: “Yo no tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones. Ahora legalmente no lo puedo hacer, así que no puedo, si me lo preguntan, no lo puedo decir, no lo puedo contestar aunque yo quisiera, no lo puedo hacer, así que me gustaría que sí entiendan eso”.

Con estas palabras, la intérprete de “Con Otra” dejó en claro que la razón por la cual ya no puede hablar de Nodal sería porque se metería en un problema legal si lo hace.

Tras la insistencia de los medios de comunicación, Cazzu reiteró que no podía hablar y que esperaba la comprensión de los reporteros ahí presentes.

Por otro lado, también se le preguntó sobre la llamada Ley Cazzu, la cual busca proteger los derechos de las madres en casos de conflicto familiar. “No es un proyecto mío, es algo que otras personas, un proyecto de ley que otras personas decidieron presentar y usar mi nombre en representación, lo cual por supuesto me halaga (...) Me halaga mucho poder representar de alguna forma unas problemáticas tan comunes y tan dolorosas para nosotras las mamás y siempre a todas las mamás que puedan estar pasando por alguna complicación de ese tipo les mando un abrazo”, mencionó.