Cazzu la está rompiendo a lo grande en Estados Unidos con su gira Latinaje en vivo, aún en medio de la polémica en la que sigue vinculada con su ex Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Durante su presentación en San Antonio, Texas, la cantante argentina tuvo de invitado especial a A.B. Quintanilla, hermano de Selena Quintanilla, con quien interpretó un cover de Si una vez: “Antes de iniciar esta canción, me va a acompañar A.B. Quintanilla”, dijo Cazzu sorprendiendo a su público.

Además de tocar el bajo en la canción y acompañarla con los coros, A.B. le rindió tributo a Cazzu poniéndole una corona y dedicándole palabras de admiración y apoyo, relacionadas a todo el escándalo mediático que protagonizó tras la presunta infidelidad de Nodal y la boda de éste con Ángela.

“Julieta, quiero decirte algo de mi corazón: nunca dejes que nadie te haga creer que no puedes. Nunca dejes que las críticas, los obstáculos o las dudas de otras personas apaguen lo que llevas adentro”, dijo el productor y compositor.

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Señaló que su carrera apenas empieza y que va por buen camino, además le pidió no rendirse: “Las grandes historias no empiezan en estadios llenos, nunca... empiezan desde abajo, con sacrificios, con noches difíciles, con lágrimas, con trabajo y con personas que llegan a rendirse”.

A.B. recordó cómo construyó su carrera y la de su familia como músicos y cantantes profesionales desde cero, luchando por hacer sus sueños realidad “cuando muchos no creen en ti”.

Al momento de la coronación, A.B. mencionó que su hermana había sido “una reina” dentro de la industria y ante sus fanáticos y que Cazzu estaba haciendo lo mismo a través de su música y su carisma.

“Todos sabemos que hay una reina que vive en los corazones de las personas y esa reina se llama Selena. Pero esta noche, con mucho respeto y cariño, tú también has logrado algo muy especial: llegar a los corazones de la gente, y por eso esta corona es para ti”, apuntó el músico.

Reviven entrevista de Ángela Aguilar diciendo que había enviado carta a los Quintanilla

Después de que se hicieran virales los videos sobre A.B. Quintanilla coronando a Cazzu, en redes sociales se viralizó una entrevista de Ángela Aguilar en la que dice que le envió una carta de su “puño y letra” a AB y a su familia hablar sobre el tributo que le rindió a Selena a través de un álbum de covers.

En dicha entrevista, que data de hace casi 6 años, la nieta de Flor Silvestre dijo que había intentado ponerse en contacto con la familia para hablar sobre las canciones, pero al parecer nunca le respondió: “Yo les escribí una carta así de puño y letra, les escribí a todos y les dije que estaba haciendo este proyecto”.

La entrevista en cuestión ya había sido viral en internet porque fue en ella en la que Ángela dijo que Selena “ya era una señora más grande” cuando estaba en el punto máximo de su carrera.