Candice Swanepoel, top model y estrella de Victoria’s Secret, rodó una atrevida, pero glamorosa sesión fotográfica para promocionar los recientes lanzamientos para verano de su marca de trajes de baño conocida como Topic of C.

A través de su cuenta de Instagram, la celebridad compartió un video del detrás de cámaras en el que se aprecia más bella y natural que nunca con un escaso look que ayudó a destacar su impresionante silueta.

LEE MÁS: Salma Hayek deslumbra con vestido negro en Venecia y muestra con orgullo sus canas

La modelo sudafricana aparece en el clip vistiendo sólo un bikini de hilo atado por los costados, mientras su torso se aprecia al estilo topless, censurado con sus propios brazos y piernas.

Combinó la escasa prenda solo con pendientes de media luna en tono oscuro. Mostró su melena rubia peinada en mechones húmedos y lacios. Por su parte, hizo alarde de su belleza con maquillaje en tonos naturales.

La modelo posó sentada en el suelo usando un tocadiscos vintage. “Un poco pasado, un pequeño regalo”, escribió bajo el video que rápido ganó relevancia en redes sociales.

Candice Swanepoel ha estado trabajando en su marca de moda femenina, centrada en trajes de baño y lencería, para el lanzamiento de las colecciones de verano.

Además de ser la dueña y modelo principal, la celebridad ha estado trabajando en el diseño de las piezas y como protagonista en las campañas publicitarias que se comparten en redes sociales.

Recientemente compartió tomas hechas durante su último viaje a la playa junto a su equipo de estilismo y su fotógrafo personal. En una de sus recientes publicaciones en Instagram, la modelo presumió su destino tropical, además de fotografías profesionales tomadas usando piezas de Tropic of C.

Swanepoel continúa consolidándose como una de las figuras más activas e influyentes de la industria de la moda gracias a sus múltiples proyectos dentro y fuera de las pasarelas.

Además de enfocarse en el crecimiento de su firma, la modelo lanzó recientemente una colección especial de trajes de baño en colaboración con Victoria's Secret, reinterpretando el estilo clásico de la marca desde su propia visión creativa.

La propuesta fusionó la estética vibrante y sensual característica de Victoria’s Secret con el enfoque de Swanepoel hacia el diseño: cortes favorecedores, texturas premium y un ajuste pensado para realzar la silueta de manera natural.

A la par de sus proyectos empresariales, Swanepoel también brilló durante el desfile de Victoria’s Secret realizado a finales de 2025, donde compartió pasarela con figuras como Barbara Palvin, Emily Ratajkowski, Ashley Graham, Irina Shayk y Gigi Hadid, reafirmando su lugar como uno de los rostros más representativos de la moda internacional.